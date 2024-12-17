ATM'den Para Çekerken Dikkat Etmeniz Gereken 3 Kritik Nokta! Bu Hataya Düşenin Tüm Parası Gider

1. ATM’NİN FİZİKSEL DURUMUNU KONTROL EDİN

ATM’ye yaklaşmadan önce cihazın üzerinde herhangi bir anormallik olup olmadığını dikkatlice inceleyin. Kart yuvasında ek bir aparat, klavyede değişiklik ya da ekranda bozulma gibi şüpheli durumlar fark ederseniz işlemi durdurun ve hemen bankanızı bilgilendirin. Ayrıca, ATM’de işlem yaparken çevrenizi kontrol edin. Şüpheli bir durum ya da izlenme hissiyle karşılaşırsanız güvenli bir yere geçerek işleminizi erteleyin.