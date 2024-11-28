ATM'den Para Çekerken Artık O Tuşa Basılacak: Bankalar Uyarı Mesajı Attı
ATM'den para çeken milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik detay belli oldu. Bankalar müşterilerine tek tek uyarı mesajı atmaya başladı. ATM'den para çekerken artık o tuşa da basmanız gerekiyor. Böylelikle hem kartınızı hem de hesabınızı güvence altına almış olacaksınız.
Kaynak: Haber Merkezi
ATM'lerden para çekmek artık günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Ancak bu işlemi yaparken dikkat etmemiz gereken bazı önemli noktalar var. Bankalar müşterilerine tek tek dolandırıcılıklara karşı uyarı mesajı atmaya başladı. Kırmızı alarma geçen bankalar, ATM'den para çektikten sonra mutlaka iptal tuşuna basılması gerektiğini belirtti.
Para çekme işlemi tamamlandıktan sonra ATM ekranında görülen bilgiler, kişisel ve finansal güvenliği riske atabilir. İptal tuşuna basılmaması durumunda ekranın açık kalabileceğini belirten yetkililer, bu durumun kötü niyetli kişiler tarafından bilgi kopyalama ya da dolandırıcılık girişimlerine zemin hazırlayabileceğini ifade ediyor.
Bankalar, kartın geri alındığından emin olduktan sonra işlem ekranını mutlaka kapatmanın önemine vurgu yapıyor. "İptal tuşuna basmak, yalnızca işlemi sonlandırmakla kalmaz; aynı zamanda cihazın ekranını kapatarak bilgilerinizin korunmasını sağlar. Bu basit adım, dolandırıcılık riskini en aza indirir" şeklinde açıklamalarda bulunuyorlar.
ATM'lerde dolandırıcılık olayları gün geçtikçe artıyor. Bu nedenle, ATM kullanırken dikkatli olmak ve güvenlik önlemlerini almak çok önemli. İptal tuşuna basmak, bu önlemlerden sadece biri.
EK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Güvenilir ve iyi aydınlatılmış ATM'leri tercih edin
İşlem yaparken etrafınızda şüpheli birileri olup olmadığına dikkat edin.
Şifrenizi girerken kartınızı vücudunuzla kapatın.
Tuşlarda parmak iziniz kalmamasına özen gösterin.
İşleminizi tamamladıktan sonra ATM'den uzaklaşın.
Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız bankanızın şube veya çağrı merkezini arayın.
BASİT BİR ADIM, ETKİLİ BİR KORUMA
Bankalar, ATM’lerden güvenli bir şekilde yararlanabilmek için bu tür küçük ama etkili güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi gerektiğini sık sık hatırlatıyor. Para çekme işlemi sonrası "iptal" tuşuna basarak hem kartınızın hem de hesap bilgilerinizin güvende kalmasını sağlayabilirsiniz.