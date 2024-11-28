ATM'den Para Çekerken Artık O Tuşa Basılacak: Bankalar Uyarı Mesajı Attı

ATM'lerde dolandırıcılık olayları gün geçtikçe artıyor. Bu nedenle, ATM kullanırken dikkatli olmak ve güvenlik önlemlerini almak çok önemli. İptal tuşuna basmak, bu önlemlerden sadece biri.

EK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Güvenilir ve iyi aydınlatılmış ATM'leri tercih edin

İşlem yaparken etrafınızda şüpheli birileri olup olmadığına dikkat edin.

Şifrenizi girerken kartınızı vücudunuzla kapatın.

Tuşlarda parmak iziniz kalmamasına özen gösterin.

İşleminizi tamamladıktan sonra ATM'den uzaklaşın.

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız bankanızın şube veya çağrı merkezini arayın.