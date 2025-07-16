ATM’den Para Çekenler Dikkat: Yanlışlıkla Bu Tuşa Basınca Hesaptaki Para Sıfırlanıyor

SAHTE PANELLERLE TUZAK KURULUYOR

Bazı ATM’lerde kart yuvası ve tuş takımı, dışarıdan fark edilmesi neredeyse imkansız olan sahte panellerle değiştiriliyor. Bu panellerin içine yerleştirilen gizli kameralar ve kopyalama cihazları sayesinde dolandırıcılar, kullanıcıların kart bilgilerini ve PIN kodlarını kolayca alabiliyor. En dikkat çekici nokta ise, bu düzeneklerin cihazın alt kısmında bulunan özel bir bölmede gizlenmesi.