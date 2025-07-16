ATM’den Para Çekenler Dikkat: Yanlışlıkla Bu Tuşa Basınca Hesaptaki Para Sıfırlanıyor
ATM'de işlem yaparken yapılan küçük bir hata, tüm bakiyenizi sıfırlayabilir. Uzmanlar, özellikle para çekme sırasında farkında olmadan basılan bir tuşun, hesap boşalmasına neden olabileceği konusunda uyarıyor. Dolandırıcılar ATM’lerde sahte panellerle kart ve şifre bilgilerini saniyeler içinde ele geçiriyor. İşte o kritik detay...
Kaynak: Haber Merkezi
Dolandırıcıların ATM’ler üzerinden yürüttüğü yöntemler her geçen gün daha ilginç hale gelirken, vatandaşların da daha dikkatli olması gerekiyor. Son günlerde yapılan güvenlik araştırmaları, ATM’lerde fark edilmesi oldukça güç yeni bir tuzağı ortaya çıkardı. Bu yöntemle kullanıcıların kart bilgileri ve şifreleri saniyeler içinde ele geçirilebiliyor.
SAHTE PANELLERLE TUZAK KURULUYOR
Bazı ATM’lerde kart yuvası ve tuş takımı, dışarıdan fark edilmesi neredeyse imkansız olan sahte panellerle değiştiriliyor. Bu panellerin içine yerleştirilen gizli kameralar ve kopyalama cihazları sayesinde dolandırıcılar, kullanıcıların kart bilgilerini ve PIN kodlarını kolayca alabiliyor. En dikkat çekici nokta ise, bu düzeneklerin cihazın alt kısmında bulunan özel bir bölmede gizlenmesi.
TUŞ TAKIMI FARKLIYSA İŞLEM YAPMAYIN
Kart yuvasında gevşeklik ya da olağandışı bir çıkıntı varsa o cihazdan uzak durun.
Tuş takımının sertliği ya da yapısı farklı geliyorsa, işlem yapmayın.
ATM’nin altında ya da yanında garip bir parça fark ederseniz, durumu bankanıza ya da güvenlik güçlerine bildirin.
Tercihinizi güvenlik kameralarının bulunduğu, bankaların önündeki ATM’lerden yana kullanın.
DOLANDIRICILIKTA YENİ NESİL TEHLİKE
Eskiden ATM’lerin üstüne yerleştirilen sahte kameralarla yapılan bilgi hırsızlığı, artık daha karmaşık teknolojilerle gerçekleştiriliyor. Gözle görülmesi neredeyse imkansız olan bu sistemler, özellikle yalnız ve gözetimsiz ATM’lere yerleştiriliyor.