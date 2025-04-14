ATM'den Para Çeken Herkesi İlgilendiriyor! Tümden Değişti

DenizBank da daha önce 7.500 TL olan ücretsiz günlük limitini 10 bin TL’ye yükseltti. Benzer şekilde Akbank, Garanti BBVA, ING Bank, Yapı Kredi ve Enpara gibi bankalar da günlük 10 bin TL’ye kadar ücretsiz para çekme imkanı sunmaya başladı. Fibabanka ise bu limiti 15 bin TL olarak belirledi.