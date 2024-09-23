ATM'den Para Çeken Emekliler Yandı! SGK Uzmanı 'Büyük Sıkıntı' Diyerek Uyardı

ATM üzerinden para çeken milyonlarca emekliyi üstüne basa basa uyaran SGK Uzmanı Murat Bal, dikkat edilmezse büyük pişmanlıklar yaşanacağını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

ATM'den Para Çeken Emekliler Yandı! SGK Uzmanı 'Büyük Sıkıntı' Diyerek Uyardı - Resim: 1

Emekli maaşlarının en düşük seviyesinin 10.000 TL'den 12.500 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte bankalar, emekli promosyonlarını yeniden gözden geçirdi. Bu gelişme sonrası Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, emeklilerin promosyon ödemelerini ATM’den çekerken dikkat etmeleri gereken bazı hususları vurguladı.

Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından bankalar, promosyon yarışına farklı avantajlarla katıldı. Uzman Bal, bankaların sunduğu promosyonların sadece nakit ödemelerle sınırlı kalmadığını belirtti.
En yüksek teklifi sunan banka ise yıllık 18.000 TL’lik promosyon ile emeklilerin ilgisini çekiyor. Ayrıca, bazı bankalar EFT ve havale işlemlerinde ücret talep etmemek gibi ek hizmetler de sunarak emeklilere avantaj sağlamayı hedefliyor.

Ancak ATM üzerinden para çeken milyonlarca emekliyi üstüne basa basa uyaran SGK Uzmanı Bal, dikkat edilmezse büyük pişmanlıklar yaşanacağını belirtti. Bal, emeklilerin dikkat etmesi gerekenleri sıraladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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