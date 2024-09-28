ATM’den Para Çeken Emekliler Dikkat! Bunu Yapmadan ATM’ye Kart Sokmayın

Çağın dijitalleşmesi, günlük yaşamın pek çok alanını dönüştürerek çevrimiçi platformlara kaydırdı. Artık birçok işlemi, bulunduğumuz yerden zaman kısıtlaması olmadan yapabiliyoruz. Bu dönüşümün en bariz örneklerinden biri, bankacılık işlemlerinde sağlanan kolaylıklardır. Mobil bankacılık sayesinde, fatura ödemelerinden para transferlerine kadar tüm finansal işlemler birkaç dokunuşla halledilebiliyor. Ancak bu teknolojik gelişim her kesim için aynı hızda benimsenemiyor. Özellikle emekliler arasında mobil bankacılıkla ilgili zorluk yaşayanlar, işlemlerini ATM'ler aracılığıyla gerçekleştirmeyi tercih ediyor.

ATM dolandırıcılıklarının son yıllarda artış göstermesi, özellikle kart kopyalama gibi yöntemlerin yaygınlaşmasıyla dikkat çekiyor. Dolandırıcılar, ATM kart giriş yuvasına yerleştirdikleri kopyalama cihazlarıyla kullanıcıların kart bilgilerini ele geçirirken, bu bilgilerin fark edilmeden çalınması büyük bir güvenlik riski oluşturuyor. Bankalar, bu gibi dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçmek için "QR kod ile giriş" gibi alternatif yöntemler sunuyor. Ancak günümüzde QR kod dolandırıcılığı da yaygınlaşmış durumda, bu da kullanıcıların güvenlik konusunda kaygılarını artırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi