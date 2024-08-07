ATM'den Para Çekecekler Dikkat! Bu Banknotlar Artık Verilmeyecek. Tek Tip Para Dönemi
ATM'lerde yeni düzenlemeye gidildi. Para çekmeye giden vatandaşlar, 5, 10, 20 ve 50 TL'lik banknotları alamıyordu. Vatandaşlar artık, 100 ve 200 TL'lik paraları da çekemiyor. Küçük banknotları aşamalı olarak ATM'lerden kaldıran bankaların, yakın zamanda sadece tek tip banknot sunacağı iddia edildi.
Ekonomiyi toparlamak amacıyla ‘Şimşek’ vergilerine ve ekonomide sıkı tedbirlere giden AKP, enflasyonu tutmayı ve ekonomiyi yaşatmayı hedefliyor.
İktidarın bu adımı doğrultusunda bankalar, vatandaşların artan taleplerini karşılamak amacıyla ATM'lerinde düzenlemeye gitti. Küçük banknotları aşamalı olarak ATM'lerden kaldıran bankaların, yakın zamanda sadece tek tip banknot sunacağı öne sürüldü.