ATM'den Para Çekecekler Dikkat! Bu Banknotlar Artık Verilmeyecek. Tek Tip Para Dönemi

Ekonomiyi toparlamak amacıyla ‘Şimşek’ vergilerine ve ekonomide sıkı tedbirlere giden AKP, enflasyonu tutmayı ve ekonomiyi yaşatmayı hedefliyor.

İktidarın bu adımı doğrultusunda bankalar, vatandaşların artan taleplerini karşılamak amacıyla ATM'lerinde düzenlemeye gitti. Küçük banknotları aşamalı olarak ATM'lerden kaldıran bankaların, yakın zamanda sadece tek tip banknot sunacağı öne sürüldü.