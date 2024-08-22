ATM'de Yapmanız Gereken Ayar! Yapmadan Asla Kart Sokmayın

ATM kullanımı konusunda bilinçli olmak, hırsızlıkların önüne geçmenizi sağlayabilir. İşte ATM'de kart sokmadan önce yapmanız gereken şey.

ATM'de Yapmanız Gereken Ayar! Yapmadan Asla Kart Sokmayın - Resim: 1

Türkiye genelinde çok sayıda kişi ATM'ler nedeniyle mağdur olmuş durumda. Dolandırıcıların numaraları ise bitmek tükenmek bilmiyor. Ensonhaber'deki habere göre; Günümüzde en sık maruz kalınan dolandırıcılık işlemleri ise ATM'lerde gerçekleşiyor.

Dolandırıcılar ATM kart giriş yuvasına, manyetik şeridi veya çipi okuyabilen kart kopyalama düzenekleri yerleştiriyor ve kullanıcıların kart bilgileri ruhları bile duymadan ele geçiriliyor.

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