ATM'de Para Çekerken Bunu Fark Ettiyseniz Aman Dikkat! Bankalar Teyakkuza Geçti: Öncesinde Mutlaka Kontrol Edin
Günümüzde ATM üzerinden yapılan işlemler hızla artarken, dolandırıcıların geliştirdiği yeni yöntemler de endişe verici boyutlara ulaştı. Uzmanlar, kart bilgilerinin ele geçirilmesine yol açan gizli düzeneğe karşı vatandaşları uyarıyor: Kartınızı takmadan önce basit bir kontrol hayatınızı kurtarabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Son zamanlarda dolandırıcıların, ATM cihazlarına yerleştirdikleri sahte aparatlarla kullanıcıların kart bilgilerini ele geçirdiği tespit edildi. Özellikle kart giriş yuvalarına takılan ve dışarıdan anlaşılması oldukça güç olan bu düzeneklerle, kart üzerindeki manyetik şerit okunarak bilgiler kopyalanabiliyor.
İŞLEME BAŞLAMADAN ÖNCE MUTLAKA KONTROL EDİN
Güvenlik uzmanları, ATM kullanmadan önce yapılacak basit ama etkili bir kontrolle bu tür dolandırıcılıkların önlenebileceğini vurguluyor. Kart giriş yuvası normalden kalın, gevşek ya da oynuyorsa bu, sahte bir aparatın işareti olabilir. Ayrıca şifre tuş takımını hafifçe kontrol etmek de ekstra bir güvenlik adımı olarak öneriliyor.
GİZLİ KAMERA VE PARA TUZAĞINA DİKKAT
Bir diğer yaygın yöntem ise PIN bilgilerini gizlice kaydeden mikro kameralar. ATM’nin üzerine yerleştirilen bu küçük cihazlar, kullanıcının şifre girişini kayıt altına alarak dolandırıcıların işini kolaylaştırıyor. Ayrıca bazı cihazlara yerleştirilen ince plastik parçalar sayesinde, çekilen para hazneden çıkmıyor gibi gösterilip kullanıcı ATM’den uzaklaştıktan sonra dolandırıcılar parayı alabiliyor.
BANKALAR VE UZMANLAR ALARMDA
Pek çok banka, müşterilerine gönderdiği bilgilendirme mesajlarında ATM işlemleri sırasında dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Güvenlik uzmanları ise mümkünse güvenlik kameralarının bulunduğu, merkezi konumda yer alan ATM’lerin kullanılmasını öneriyor. Ayrıca işlem sırasında çevrede olağandışı davranışlar sergileyen kişiler fark edilirse işlem iptal edilmeli ve ilgili banka ya da güvenlik birimlerine bildirimde bulunulmalı.