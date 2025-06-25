ATM'de Para Çekerken Bunu Fark Ettiyseniz Aman Dikkat! Bankalar Teyakkuza Geçti: Öncesinde Mutlaka Kontrol Edin

İŞLEME BAŞLAMADAN ÖNCE MUTLAKA KONTROL EDİN

Güvenlik uzmanları, ATM kullanmadan önce yapılacak basit ama etkili bir kontrolle bu tür dolandırıcılıkların önlenebileceğini vurguluyor. Kart giriş yuvası normalden kalın, gevşek ya da oynuyorsa bu, sahte bir aparatın işareti olabilir. Ayrıca şifre tuş takımını hafifçe kontrol etmek de ekstra bir güvenlik adımı olarak öneriliyor.