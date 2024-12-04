ATM’de Kartını Unutanlar Dikkat! Yargıtay’dan Emsal Nitelikte Karar

YARGITAY BAŞSAVCILIĞI’NDAN DAHA AĞIR CEZA TALEBİ

Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel mahkemenin kararına itiraz ederek sanığın eyleminin daha ağır bir suç teşkil ettiğini savundu. Başsavcılık, sanığın kart sahibinin rızası dışında bilişim sistemlerini kullanarak işlem yaptığını belirterek bu durumun TCK’nin 142. maddesi kapsamında "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık" suçuna girdiğini ifade etti.

Başsavcılığın talebi doğrultusunda, sanığın cezasının 5 ila 10 yıl hapis cezası öngören "nitelikli hırsızlık" kapsamında yeniden değerlendirilmesi gerektiği kararlaştırıldı.