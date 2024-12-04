ATM’de Kartını Unutanlar Dikkat! Yargıtay’dan Emsal Nitelikte Karar
ATM'den para çekerken yapılan hatayla ilgili Yargıtay'dan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emsal bir karar geldi. Bu karar, tartışmalara son noktayı koydu.
Kaynak: İHA
Yargıtay, ATM'de unutulan banka kartlarını kullanarak para çekenler için emsal teşkil edecek önemli bir karar açıkladı. Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan bir olayda alınan karar, milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor.
KARTINI UNUTAN KADININ ŞİKAYETİ ÜZERİNE DAVA AÇILDI
Olay, Samsun’un Bafra ilçesinde bir kadının ATM’den para çektikten sonra kartını cihazda unutmasıyla başladı. Sırada bekleyen bir kişi, bu durumu fark ederek kartla 480 TL çekti. Kart sahibi kadın, kısa süre sonra kartını unuttuğunu fark edip ATM’ye geri döndüğünde hesabından para çekildiğini görünce durumu polise bildirdi.
Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu kimliği tespit edilen şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Dava, Bafra 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü ve şüpheli, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 245. maddesi uyarınca "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan 3 ila 6 yıl hapis cezasıyla yargılandı. Mahkeme, sanığı suçlu bularak ceza verdi ve karar Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından onandı.
YARGITAY BAŞSAVCILIĞI’NDAN DAHA AĞIR CEZA TALEBİ
Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel mahkemenin kararına itiraz ederek sanığın eyleminin daha ağır bir suç teşkil ettiğini savundu. Başsavcılık, sanığın kart sahibinin rızası dışında bilişim sistemlerini kullanarak işlem yaptığını belirterek bu durumun TCK’nin 142. maddesi kapsamında "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık" suçuna girdiğini ifade etti.
Başsavcılığın talebi doğrultusunda, sanığın cezasının 5 ila 10 yıl hapis cezası öngören "nitelikli hırsızlık" kapsamında yeniden değerlendirilmesi gerektiği kararlaştırıldı.
EMSAL NİTELİKTE KARAR
Bu karar, ATM'de kartını unutan kişilerin haklarını koruma altına alırken, kötü niyetle başkasının kartını kullanarak işlem yapanlar için caydırıcı bir örnek teşkil ediyor. Yargıtay’ın kararı, kart kullanıcılarını dikkatli olmaya çağırırken, bu tür eylemlerin ağır sonuçlara yol açabileceğini de gözler önüne serdi.
UZMANLARDAN UYARI
Banka kartını ATM’de unutmanız halinde, hemen bankanıza bildirim yaparak kartı kullanıma kapattırmanız gerektiği vurgulanıyor. Aksi halde benzer olaylar ciddi maddi ve hukuki sonuçlara yol açabilir.