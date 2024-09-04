ATM Yerine IBAN Kullananlar Dikkat! Yeni Sistem Devrede

IBAN NEDİR NASIL ALINIR?

Her ülke için belirlenen standartlara göre oluşturulan IBAN numarası, uluslararası para transferlerinde doğru ve güvenli işlem yapmayı kolaylaştırır. Türkiye'de IBAN numarası, 26 haneli bir formatta sunulur ve bu format, belirli bir ülke ve bankayı tanımlayan iki harfli bir ülke koduyla başlar. Türkiye'deki IBAN numaraları "TR" koduyla başlar. Bu kodu, iki haneli kontrol basamağı ve yerel banka hesap numarası takip eder. IBAN, farklı ülkelerdeki hesapları ayırt etmek ve doğrulama sürecini standart hale getirmek amacıyla kullanılır.