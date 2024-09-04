ATM Yerine IBAN Kullananlar Dikkat! Yeni Sistem Devrede
Banka hesaplarıyla ilgili yeni bir uygulama hayata geçirildi. Artık vatandaşlar, farklı bankalarda ve elektronik para kuruluşlarında (EPK) tanımlı olan kolay adres bilgilerini tek bir ekranda görüntüleyebilecek ve IBAN kullanmadan para transferi yapabilecek.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde geliştirilen FAST Sistemi kapsamında Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS) için yeni bir hizmet devreye alındı. Artık e-Devlet Kapısı üzerinden "Kolay Adres Sorgulama" hizmeti sunuluyor.
KOLAY PARA TRANSFERİ
Yeni sistemle birlikte, hesap numarasını (IBAN) hatırlamak zorunda kalmadan, para transferi ya da ödeme yapmak isteyen kişiler kolay adres bilgilerini kullanabilecek. Telefon numarası, e-posta adresi, T.C. kimlik numarası gibi bilgilerle hesaplar eşleştirilebilecek ve bu bilgilerle para transferi gerçekleştirilebilecek.
Vatandaşlar, e-Devlet Kapısı üzerinden kolay adres bilgilerini hızlıca sorgulayarak farklı bankalarda tanımlı tüm bilgilerini tek bir ekranda kontrol edebilecek. Böylece çeşitli banka ve EPK uygulamalarında tanımlanan kolay adres bilgilerine ulaşmak kolaylaşacak.
Bu hizmeti kullanmak isteyenler, e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak "Kolay Adres Sorgulama" başlığı altında arama yapabilirler.
IBAN NEDİR NASIL ALINIR?
Her ülke için belirlenen standartlara göre oluşturulan IBAN numarası, uluslararası para transferlerinde doğru ve güvenli işlem yapmayı kolaylaştırır. Türkiye'de IBAN numarası, 26 haneli bir formatta sunulur ve bu format, belirli bir ülke ve bankayı tanımlayan iki harfli bir ülke koduyla başlar. Türkiye'deki IBAN numaraları "TR" koduyla başlar. Bu kodu, iki haneli kontrol basamağı ve yerel banka hesap numarası takip eder. IBAN, farklı ülkelerdeki hesapları ayırt etmek ve doğrulama sürecini standart hale getirmek amacıyla kullanılır.
Türkiye'deki IBAN formatı şu şekildedir:
Ülke Kodu + Kontrol Basamağı + Banka Kodu + Rezerv Alanı + Temel Hesap Numarası
Bu yapıyla, Türkiye'deki banka hesapları uluslararası standartlara uygun bir biçimde tanımlanmış olur.
IBAN numaranızı öğrenmenin çeşitli yolları mevcuttur:
- Banka Şubeleri: Şubenize giderek hesap numaranız üzerinden IBAN numaranızı öğrenebilirsiniz.
- Hesap Cüzdanı: Hesap cüzdanınızda IBAN bilgisi yer alabilir.
- Telefon Bankacılığı: Bankanızın müşteri hizmetlerini arayarak IBAN numaranızı alabilirsiniz.
- İnternet Bankacılığı: İnternet bankacılığına giriş yaparak hesap bilgileriniz üzerinden IBAN numaranızı görebilirsiniz.
- Banka Web Sitesi: Bankanızın resmi sitesindeki IBAN hesaplama aracını kullanarak da IBAN numaranızı öğrenebilirsiniz.
Günümüzün en pratik yöntemi ise akıllı telefonlar üzerinden bankanızın mobil uygulamasını kullanarak, hesap bilgilerinizi görüntüleyip IBAN numaranızı öğrenmektir.