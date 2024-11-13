ATM Kullanırken 2 Kere Düşüneceksiniz! Çoğu Kişi Umursamıyor, Kritik 6 Ay Detayı

KOLAY TAHMİN EDİLEBİLEN ŞİFRELERDEN KAÇININ

ATM şifreleri genellikle dört haneli olur. Fakat, kullanıcıların çoğu, doğum tarihi veya telefon numarası gibi kolay tahmin edilebilen şifreler kullanarak önemli bir güvenlik açığı oluşturuyor. Bu nedenle uzmanlar, şifrelerin rastgele ve zor tahmin edilebilir öğelerden oluşması gerektiğini vurguluyor. Şifrelerin şahsi bilgileri içermemesi, güvenliği artıran bir adım olarak kabul ediliyor.