ATM Kullananlar Dikkat! Bu Hatayı Yapan Kartına Veda Edecek

ATM’LER KARTINIZI ANINDA YUTABİLİR

Yanlış PIN Girişi:

ATM’ler, güvenlik nedeniyle genellikle 3 ila 5 kez yanlış PIN girildiğinde kartı yutar. Bu durum, kartın çalınmasını veya kötüye kullanılmasını önlemeye yönelik bir önlemdir. Yanlış giriş sonrasında kart banka tarafından bloke edilir.

-Kart Süresinin Dolması:

Kartların belirli bir geçerlilik süresi bulunur. Süresi dolmuş bir kart ATM’ye takıldığında cihaz, kartı tanıyamaz ve yutabilir. Bu durumda, yeni bir kart talebi için bankanızla iletişim kurmanız gerekir.

-Kartın Fiziksel Hasar Görmesi:

Manyetik şeridi ya da çipi hasar gören kartlar ATM cihazı tarafından okunamaz. Bu tür kartlar, güvenlik önlemi olarak yutulabilir. Hasarlı kartın yenilenmesi için bankanızla görüşmelisiniz.

-Kartın Bloke Edilmesi:

Bankalar, şüpheli işlemler veya kayıp bildirimleri gibi durumlarda kartı bloke edebilir. Bloke edilen kartlar, ATM tarafından kabul edilmeyerek yutulabilir.

-Kartın Alınmaması:

İşlem tamamlandıktan sonra kartını almayı unutan kullanıcılar, kartın ATM tarafından geri çekilmesine neden olabilir. Bu durum genellikle cihazın sesli ya da görsel uyarılarından sonra gerçekleşir.