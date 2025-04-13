Atlın Rota Değiştirdi İslam Memiş Uyardı: Şimdi Tam Zamanı

BEKLENTİLER 4 AYDA GERÇEKLEŞTİ

Memiş, altının ons ve gram fiyatındaki artışın, yıl sonu öngörülerinin yalnızca ilk dört ayda gerçekleşmesine neden olduğunu belirtti. Bu nedenle, mevcut fiyat seviyelerinde artık satışın değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.