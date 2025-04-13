Atlın Rota Değiştirdi İslam Memiş Uyardı: Şimdi Tam Zamanı
Altın ve para piyasaları üzerine yaptığı değerlendirmelerle tanınan İslam Memiş, yatırımcılara yönelik dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Uzun yıllardır altına yatırım yapılması gerektiğini savunan Memiş, bu kez farklı bir çıkış yaparak “satış zamanı geldi” ifadesini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD ile Çin arasında başlayan ticaret savaşlarının küresel ekonomide yarattığı belirsizliklerin ardından altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş, Memiş’in değerlendirmelerini de etkiledi. Daha önce “Altını olan tutsun” çağrılarında bulunan uzman isim, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu tutumunu değiştirdiğini duyurdu.
BEKLENTİLER 4 AYDA GERÇEKLEŞTİ
Memiş, altının ons ve gram fiyatındaki artışın, yıl sonu öngörülerinin yalnızca ilk dört ayda gerçekleşmesine neden olduğunu belirtti. Bu nedenle, mevcut fiyat seviyelerinde artık satışın değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
SATIR BAŞLARIYLA AÇIKLAMASI
İslam Memiş'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
“Ticaret savaşlarının resmi olarak başlaması, gümrük tarifeleriyle piyasaların yönlendirilmesi, belirsizliklerin derinleşmesi ve fiziki altına olan talebin hızla artması sonucunda, yıl sonuna yönelik altın beklentilerinin çoğu yılın ilk çeyreğinde gerçekleşmiş durumda. Bu nedenle artık satış zamanı geldiğini düşünüyorum.”
YATIRIMCILARDA YANKI UYANDIRDI
Memiş’in “satış zamanı” çıkışı, yatırımcılar ve piyasa takipçileri arasında geniş yankı uyandırdı. Açıklama, altın piyasasına yön veren gelişmelerin yeniden değerlendirilmesine yol açarken, uzman isimlerin öngörüleri yatırımcıların kararlarını şekillendirmeye devam ediyor.