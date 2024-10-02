Atilla Yeşilada Şimdiden Uyardı! Hazır Olun, Rekor Yükselecek

YEŞİLADA: ALTIN BİR MİKTAR PRİM YAPABİLİR

Piyasalarda yaşanan bu hareketlilik devam ederken Atilla Yeşilada kendi Youtube kanalında yaptığı değerlendirmelerde hangi yatırım aracının prim yapacağını açıkladı.

Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmelerin de piyasalara etkisi olduğunu aktaran Yeşilada, “Sıcak para girişleri yavaş yavaş diğer gelişmekte olan ülkelere başlayacağını görüyoruz. Bunu aslında geçen haftaki veriden de gördük. Az miktar hisse senedi olmak üzere yabancılar 2 milyar dolar civarında TL varlıklarından alım yaptılar ve Merkez Bankası rezervleri de zirveye çıktı. Türkiye'nin bu FED ve Avrupa Merkez Bankası’nın ülkelerin dışına koyduğu parayı cezbedecek en baştaki ülkelerden biri olduğunu düşünüyorum sebepleri ise siyasi. Türkiye’deki yatırımcılar artık çok iyi biliyorlar Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı gelmesi ihtimali var. Bu da siyaset ortamına çok ciddi bir gölge düşürür. İkincisi ise artık erken seçim tarihi tartışılıyor. Bu konularda bir netlik sağlanması lazım. Bu dönemde borsanın çok fazla prim yapacağını zannetmiyorum. Altın bir miktar prim yapabilir.”

‘ÇİN REZERVLERİNİ ALTINDA DEĞERLENDİRİYOR’

Bu durumun nedenini açıklayan Yeşilada, Çin'e parasal teşvik sağlandığını ve orada 3 yatırım aracının öne çıktığını ifade etti. Yeşilada, banka mevudatı, konut ve altın olduğunu söylerken banka mevduatı ve konutun düşüş eğiliminde olduğunu dolayısıyla geriye altının kalacağını ve Çin Merkez Bankası'nın rezervlerini altında değerlendirdiğini açıkladı.

Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.