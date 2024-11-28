Atilla Yeşilada: Rekor Düşüş Olacak

"DOLAR 2025 SONUNDA 40 TL’Yİ GÖREBİLİR"

Yeşilada, Mesele Ekonomi adlı YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda, faiz indirimlerinin Türk lirası üzerinde baskı yaratacağını ifade etti. Yeşilada "Bloomberg HT’nin anketine göre birçok ekonomist aralık ayında faiz indirimi bekliyor. Eğer bu gerçekleşirse, carry trade (yüksek faiz avantajı) yatırımcıları çıkış yapar ve dolar kuru 2025 yılı sonunda 40 TL seviyelerine ulaşabilir" dedi.