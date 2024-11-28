Atilla Yeşilada: Rekor Düşüş Olacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizlerini sabit tutmasına rağmen faiz indirim sinyalleri vermesi, piyasalarda dikkat çekici bir beklenti oluşturdu. Ekonomist Atilla Yeşilada, olası bir faiz indirimi durumunda Türkiye’yi bekleyen ekonomik tehlikelere işaret ederek, dikkat çeken uyarılarda bulundu.
Kaynak: Mesele Ekonomi
TCMB, 21 Kasım’da gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı. Ancak PPK metninde faiz indirim sürecine yönelik "güvercin" mesajlar verilmesi, piyasalarda aralık ayında faizlerin indirileceği beklentisini güçlendirdi. Uluslararası raporlara göre, 2025 yılı sonunda faizlerin yüzde 30’a kadar gerilemesi hedefleniyor.
Mesele Ekonomi adlı YouTube kanalında konuşan Atilla Yeşilada, "Faizler yüzde 30’a inerse, Türkiye ekonomik bir krize sürüklenir" diyerek bu hedefin gerçekçi olmadığını savundu. Yeşilada, enflasyon oranlarının bu seviyelere düşmeyeceğini ve faizlerin bu denli indirilmesinin büyük riskler barındırdığını belirtti.
"DOLAR 2025 SONUNDA 40 TL’Yİ GÖREBİLİR"
Yeşilada, Mesele Ekonomi adlı YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda, faiz indirimlerinin Türk lirası üzerinde baskı yaratacağını ifade etti. Yeşilada "Bloomberg HT’nin anketine göre birçok ekonomist aralık ayında faiz indirimi bekliyor. Eğer bu gerçekleşirse, carry trade (yüksek faiz avantajı) yatırımcıları çıkış yapar ve dolar kuru 2025 yılı sonunda 40 TL seviyelerine ulaşabilir" dedi.
"SEÇİM EKONOMİSİ TL’Yİ VURUR"
Ekonomist, 2025 sonunda bir erken seçim ya da referandum gündeme gelirse, bunun ekonomik dengeleri alt üst edeceğini öngörerek,"Eğer TCMB, siyasi baskıyla faizleri 500-1000 baz puan daha indirirse, Türk lirasının reel değeri sert bir şekilde düşer ve ekonomik sistem çöker" uyarısında bulundu.
"ENFLASYON YÜZDE 30’UN ALTINA DÜŞMEYECEK"
Yeşilada, enflasyon oranlarının 2025 yılında yüzde 30-35 aralığında olmasının beklendiğini ve bu ortamda faizlerin yüzde 40’ın altına inmesinin ciddi sıkıntılara yol açacağını söyledi. Yeşilada, "Türk lirasını güçlü tutmak dışında bir çözüm kalmadı. Ancak faizlerin kontrolsüz şekilde düşürülmesi durumunda bu denge bozulur" diye konuştu.
"SERT DÜŞÜŞ OLACAK"
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, altı ayın ardından ilk kez faiz konusuna dair açıklamalarda bulundu" diyen Yeşilada, faiz ve enflasyonu aynı cümlede kullanmasının, piyasalarda şüphe yarattığını ifade etti. Atilla Yeşilada, 2025 yılının sonunda bir erken seçim veya anayasa referandumunun gündeme gelebileceğini belirtti.
Bu süreçte Merkez Bankası’nın 500 ila 1000 baz puanlık faiz indirimine zorlanması halinde, ekonomik planların çökeceğini ve Türk lirasının reel değerinin ciddi bir şekilde düşeceğini öngören Yeşilada, mevcut tahminlerin geçerliliğini yitireceğini vurguladı.
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