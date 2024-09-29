Atilla Yeşilada: Paraşütleri Hazırlayın Çok Sert Düşecek

Konut sektöründe son bir ayda hareketlilik yaşanırken, finansmana erişimin zorlaşması ve vatandaşların parasını mevduat faizinde değerlendirmesi sektördeki talebi baskılarken, bazı bankaların kredi faizlerinde küçük çaplı indirimlere gitmesi, konut fiyatlarını yeniden yukarı çekti.

Ağustos ayında konut satışları, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artış göstererek 134 bin 155'e ulaştı ve yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Konut piyasasında bu hareketlilik devam ederken ünlü ekonomist Atilla Yeşilada konut piyasasına ilişkin önemli uyarıda bulundu.

İnternet üzerindeki ilan sitelerinde yapılan karşılaştırmalarda, satılık konut fiyatlarının bir ay içerisinde yüzde 10-15 oranında artış kaydettiği görüldü. İstanbul gibi büyük şehirlerde konut fiyatlarındaki bu artış daha da dikkat çekici hale geldi. Örneğin, bir günde 700 bin lira artan bir dairenin ilanı, fiyat artışının hızını gözler önüne serdi.

YENİ BİR EV ALMAK İÇİN FİYATI ARTIRDIK

Bir ev sahibi, Türkiye muhabirinin sorusu üzerine, bir ay önce 6,5 milyon liraya sattığı evin fiyatını neden 7,2 milyon liraya çıkardığını şöyle açıkladı: "Bankaların kredi faizini düşürmesiyle arayan soran arttı. Biz de yeni bir ev almayı planladığımız için fiyatı artırdık, çünkü almak istediğimiz evin fiyatı da yükseldi."

Başka bir ev sahibi, 3 milyon 999 bin TL olan dairesinin fiyatını 4 milyon 299 bin TL'ye çıkardığını, emlakçısının kendisine "Ev fiyatları artıyor, piyasa canlandı. Krediler açıldı, faizler düştü, fiyatı biraz daha yukarı çekebilirsiniz" önerisi üzerine böyle bir adım attığını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi