Atilla Yeşilada Para Kazandırmayan Yatırımı Açıkladı
Ekonomist Atilla Yeşilada, 2024 yılı konut piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konut satışlarının devam edeceğini belirten Yeşilada, fiyat artışı beklentisinin ise gerçekçi olmadığını ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Atilla Yeşilada, yeni yılda konut sektöründe sert bir düşüş yaşanmayacağını ancak fiyatların yükselme potansiyelinin sınırlı olduğunu ifade etti. Ekonomist Yeşilada, özellikle depreme bağlı istihdam kayıpları, Türk Lirası’nın görece güçlü seyri ve halkın alım gücündeki azalma gibi faktörlerin konut piyasasını baskıladığını dile getirdi. Yeşilada, “Konut satışları olacak ama fiyat artışı beklemeyin. Sert bir düşüş yaşanmaz ama bu ortamda para kazanmak zor. Oturmak için almak mantıklı bir tercih” açıklamasında bulundu.
FAİZ ARTIŞLARI KONUT SATIŞLARINI BASKILADI
Merkez Bankası’nın faiz oranlarını %50 seviyelerine çıkarması, konut kredisi ve kredi kartı faizlerinde de yükselişe yol açtı. Bu durum, vatandaşların kredi kullanımını zorlaştırarak konut satışlarında düşüşe neden oldu. Endeksa verilerine göre, 2024 yılı boyunca satılık konut fiyatları nominal olarak %27,5 artış gösterirken, enflasyondan arındırıldığında fiyatların yıllık bazda %15 düştüğü kaydedildi.
Merkez Bankası’nın yıl sonuna doğru faiz oranlarını 250 baz puan indirerek %47,5 seviyesine çekmesi, konut satışlarını hareketlendirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasım 2024’te satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %63,6 artarak 153 bin 14’e yükseldi. Faiz indiriminin, özellikle yılın son aylarında satışlara kısmen olumlu yansıdığı gözlemlendi.
"YATIRIM İÇİN DEĞİL, İHTİYAÇ İÇİN ALIN"
Ekonomistlerin genel görüşü, 2024 yılında konut yatırımı yapmak isteyenlerin uzun vadeli kazanç beklentilerini sınırlı tutması yönünde. Faiz oranlarındaki oynaklık ve ekonomik belirsizlikler, sektörde dengeleri etkilerken, vatandaşlara oturum amaçlı alımların daha makul olduğu vurgulanıyor.