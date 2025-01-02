Atilla Yeşilada Para Kazandırmayan Yatırımı Açıkladı

Atilla Yeşilada, yeni yılda konut sektöründe sert bir düşüş yaşanmayacağını ancak fiyatların yükselme potansiyelinin sınırlı olduğunu ifade etti. Ekonomist Yeşilada, özellikle depreme bağlı istihdam kayıpları, Türk Lirası’nın görece güçlü seyri ve halkın alım gücündeki azalma gibi faktörlerin konut piyasasını baskıladığını dile getirdi. Yeşilada, “Konut satışları olacak ama fiyat artışı beklemeyin. Sert bir düşüş yaşanmaz ama bu ortamda para kazanmak zor. Oturmak için almak mantıklı bir tercih” açıklamasında bulundu.