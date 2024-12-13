Atilla Yeşilada: Düşüşü Sert Olacak

İHRACAT ARTIYOR, İTHALAT DÜŞÜYOR

Genel Ticaret Sistemi verilerine göre, 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,1 artarak 216 milyar 195 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise %7,2 azalarak 282 milyar 49 milyon dolara geriledi.