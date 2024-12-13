Atilla Yeşilada: Düşüşü Sert Olacak
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, ihracattaki artış trendine rağmen ihracatçıların önümüzdeki yıl ciddi zorluklarla karşılaşacağını belirtti. Yeşilada, işçilik maliyetlerindeki yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle ihracatçının gelir elde etmekte zorlanacağını vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Atilla Yeşilada, 2024 yılına dair ekonomik beklentilerini değerlendirirken, Türkiye ekonomisinin %1’in altında büyüme riski taşıdığını ifade etti. Yeşilada, “Euro ve dolar kurundaki durum ihracatçının aleyhine işliyor. Sene başında artacak işçilik maliyetleri de dikkate alındığında, ihracat hacmi düşmese bile kârlılık ciddi şekilde azalacak. Gelecek yıl ihracatçı para kazanamayacak” dedi.
İHRACAT ARTIYOR, İTHALAT DÜŞÜYOR
Genel Ticaret Sistemi verilerine göre, 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,1 artarak 216 milyar 195 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise %7,2 azalarak 282 milyar 49 milyon dolara geriledi.
“ÜRETİM MALİYETLERİ %100’Ü AŞTI”
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Temmuz ayında yaptığı açıklamada üretim maliyetlerindeki artışın ihracatçı üzerindeki baskısını dile getirmişti. Gültepe, “Son bir yılda üretim maliyetleri %100’ün üzerinde arttı. Bazı sektörlerde bu oran %120’yi geçti. Aynı dönemde dolar kurundaki artış %25’te kaldı. Bu nedenle birçok sektörde rekabetçi fiyat tutturmak mümkün değil. İlk yarıda hedeflerimizin gerisinde kaldık” ifadelerini kullandı.
ZOR BİR YIL BEKLENİYOR
Veriler ihracattaki büyümeyi işaret etse de, ekonomistler ve sektör temsilcileri artan maliyetler ve kur baskısı nedeniyle ihracatçıların kârlılıkta büyük sıkıntılar yaşayacağına dikkat çekiyor. 2024 yılının, ihracatçılar açısından finansal zorluklarla dolu bir yıl olması bekleniyor.