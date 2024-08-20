Atilla Yeşilada: Çok Büyük Düşüş Olacak
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, milyonlarca yatırımcıyı ilgilendiren bir uyarıda bulundu. Yeşilada, "Büyük düşüş olacak" dedi.
Yatırımcılar, yüksek bakım masrafları ve enflasyon nedeniyle ellerindeki varlıkları yeniden değerlendirmeye başladı. İki yıl boyunca değer kazanan konut sektörü, son dönemde ciddi bir daralma yaşadı.
Merkez Bankası'nın faiz artırımı ve sıkı para politikaları, konut satışlarını olumsuz etkiledi. Ocak ayında konut ve arsa fiyatlarında yaşanan hareketlilik, Haziran ayında duraklama eğilimine girdi. Bu durum, arsa ve konut yatırımcıları arasında endişe yarattı.
EV SAHİPLERİNİ TEDİRGİN EDEN VERGİ ENDİŞESİ
Mehmet Şimşek'in vergi düzenlemeleri hakkındaki açıklamalarının ardından, konut satışlarına kazanç vergisi getirilmesi gündeme geldi. Bu durum, konut sahiplerini derinden etkileyebilir ve kira fiyatlarının da bu gelişmeden etkilenmesi bekleniyor. Atilla Yeşilada, konut piyasasındaki durgunluk ve olası vergilendirme hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Yeşilada, "Kira fiyatlarının artacağını öngörüyorum. Piyasada ya satanın ya da alanın pazarlık gücü var. Kiralık konut bulmak zor olduğu için, vergiler kiracılara yansıtılacak ve kira enflasyonu yaşanacak" dedi.
KONUT YATIRIMI CAZİBESİNİ YİTİRİYOR
Yeşilada, konut piyasasındaki mevcut durgunluğu şöyle değerlendirdi: "Piyasada ciddi bir durgunluk var ve satmak isteyenler satamıyor. Konut satışlarına getirilecek sermaye kazancı vergisi, konutları yatırım aracı olmaktan neredeyse çıkaracak." Ekonomist, bu durumun yatırımcıları ciddi şekilde etkileyeceğini ve konut satışlarının azalabileceğini vurguladı. Konut yatırımının cazip olmaktan çıkabileceğine dikkat çekti.
KONUT SATIŞLARINDA TARİHİ DÜŞÜŞ
Türkiye genelinde konut satışları, Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 oranında azaldı. Bu, Mayıs 2021'den bu yana en düşük konut satış rakamı olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında konut satışları 75 bin 569 olarak gerçekleşti. En fazla konut satışının yapıldığı iller sırasıyla İstanbul (12 bin 406), Ankara (6 bin 272) ve Antalya (4 bin 427) olarak belirlendi. Ocak-Nisan döneminde konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 oranında azalarak 355 bin 173 seviyesine geriledi. En az konut satışının yapıldığı iller ise Ardahan (18), Hakkari (35) ve Tunceli (49) oldu.