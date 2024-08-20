Atilla Yeşilada: Çok Büyük Düşüş Olacak

KONUT SATIŞLARINDA TARİHİ DÜŞÜŞ

Türkiye genelinde konut satışları, Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 oranında azaldı. Bu, Mayıs 2021'den bu yana en düşük konut satış rakamı olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında konut satışları 75 bin 569 olarak gerçekleşti. En fazla konut satışının yapıldığı iller sırasıyla İstanbul (12 bin 406), Ankara (6 bin 272) ve Antalya (4 bin 427) olarak belirlendi. Ocak-Nisan döneminde konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 oranında azalarak 355 bin 173 seviyesine geriledi. En az konut satışının yapıldığı iller ise Ardahan (18), Hakkari (35) ve Tunceli (49) oldu.