Atilla Yeşilada: Çok Büyük Artış Olacak
Ekonomist Atilla Yeşilada, Merkez Bankası'nın faiz politikalarına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeşilada, "Rekor artış olacak" diyerek uyardı.
Atilla Yeşilada, Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapması halinde döviz kurlarında hızlı bir artış yaşanabileceği uyarısında bulundu. Milyonlarca yatırımcı, yüksek enflasyon ve dalgalı döviz kurları karşısında farklı yatırım araçlarına yönelirken, mevduat faizleri son dönemde önemli bir odak noktası haline geldi.
REKOR ARTIŞ OLACAK
Merkez Bankası, enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini yüzde 50'ye çıkardı. Bu hamlenin ardından borsa 11 bin seviyesine yükselirken, mevduat faizleri de yüzde 55 bandına kadar çıktı. Yüksek faiz oranları, yatırımcılar için cazip bir seçenek sunarken, enflasyondaki baz etkisiyle düşüşler de gözlemlendi. Ancak döviz kurlarındaki artış, yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor.
Son iki ayda 32 TL seviyelerinde dalgalanan dolar kuru, 34 TL'ye kadar yükseldi ve şu anda 33,89 TL civarında işlem görüyor. Doların bu yükselişi, yabancı yatırımcıların TL varlıklarından çıkış yapıp yapmadığı sorusunu gündeme getirdi. Yatırımcılar, döviz kurundaki bu artışın, Merkez Bankası'nın olası bir faiz indirimiyle daha da hızlanabileceğinden endişe ediyor.
Atilla Yeşilada, Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesi durumunda döviz kurlarında ani bir yükseliş yaşanabileceğini vurguladı. Yeşilada, "Nereye gideceğini kesin olarak tahmin etmek zor, ancak 21 Aralık 2021 günlerine geri dönebiliriz" dedi. Ayrıca, Kur Korumalı Mevduat (KKM) kapsamında birikmiş olan yaklaşık 60 milyar doların yavaş yavaş çözülmeye başladığını belirten Yeşilada, bu süreçte bir kısmının Türk lirasına dönerken, bir kısmının dövizde kalmasının normal olduğunu söyledi.
Son haftalarda Türkiye’den sermaye çıkışlarının başladığını belirten Yeşilada, bu durumun döviz kurunda henüz belirgin bir hareket yaratmadığını, ancak yabancı yatırımcıların tamamen Türkiye’den çekilmesi halinde 20 ila 30 milyar dolar arasında bir çıkış yaşanabileceğini ifade etti. Yeşilada, Türkiye’de mevduatın yalnızca yüzde 55'inin Türk lirası cinsinden olduğunu, geri kalan döviz mevduatlarının Türk lirasına dönmeye başlaması durumunda Merkez Bankası'nın döviz üzerindeki kontrolü sağlamada zorlanabileceğine dikkat çekti.
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.