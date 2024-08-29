Atilla Yeşilada: Çok Büyük Artış Olacak

REKOR ARTIŞ OLACAK

Merkez Bankası, enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini yüzde 50'ye çıkardı. Bu hamlenin ardından borsa 11 bin seviyesine yükselirken, mevduat faizleri de yüzde 55 bandına kadar çıktı. Yüksek faiz oranları, yatırımcılar için cazip bir seçenek sunarken, enflasyondaki baz etkisiyle düşüşler de gözlemlendi. Ancak döviz kurlarındaki artış, yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor.

Son iki ayda 32 TL seviyelerinde dalgalanan dolar kuru, 34 TL'ye kadar yükseldi ve şu anda 33,89 TL civarında işlem görüyor. Doların bu yükselişi, yabancı yatırımcıların TL varlıklarından çıkış yapıp yapmadığı sorusunu gündeme getirdi. Yatırımcılar, döviz kurundaki bu artışın, Merkez Bankası'nın olası bir faiz indirimiyle daha da hızlanabileceğinden endişe ediyor.