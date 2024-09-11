Atilla Yeşilada: Büyük Düşüş Olacak!
Atilla Yeşilada, vatandaşları ilgilendiren bir uyarıda bulundu. Ekonomist Yeşilada, yatırım yapan vatandaşlar için "büyük düşüş olacak" diyerek onut sektöründe büyük bir düşüş öngördüğünü açıkladı.
Kaynak: Yeniçağ
Ekonomist Atilla Yeşilada, konut sektöründe yatırım yapan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren dikkat çekici yorumlarda bulundu. Yeşilada, konut sektöründe büyük bir düşüş öngördüğünü belirtti.
Son dönemde, yüksek bakım maliyetleri ve artan enflasyon nedeniyle yatırımcılar, sahip oldukları varlıkları yeniden gözden geçirmeye başladı. İki yıl boyunca değer kazanan konut sektörü, son zamanlarda ciddi bir daralma sürecine girmiş durumda.
Merkez Bankası'nın faiz artırımı ve sıkı para politikaları, konut satışlarını olumsuz yönde etkiledi. Ocak ayında konut ve arsa fiyatlarında yaşanan hareketlilik, haziran ayında duraklama noktasına geldi. Bu gelişmeler, arsa ve konut yatırımcıları arasında endişelere yol açtı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in vergi düzenlemeleriyle ilgili açıklamaları, konut satışlarına kazanç vergisi getirilmesini gündeme getirdi. Bu düzenlemenin konut sahiplerini ve kira fiyatlarını nasıl etkileyeceği ise merak konusu.
Atilla Yeşilada, konut piyasasındaki durgunluk ve olası vergilendirme hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Yeşilada, “Kira fiyatlarının artacağını tahmin ediyorum. Piyasada ya satanın ya da alanın pazarlık gücü var. Kiralık konut bulmak zor olduğu için, vergiler kiracılara yansıtılacak ve kira enflasyonu yaşanacak” şeklinde konuştu.
Yeşilada, konut piyasasında yaşanan durgunlukla ilgili olarak, “Piyasada ciddi bir duraklama var ve satmak isteyenler zorlanıyor. Konutlara getirilecek sermaye kazancı vergisi, konutları yatırım aracı olarak cazip olmaktan çıkaracak” dedi. Bu durumun yatırımcıları önemli ölçüde etkileyeceğini ve konut satışlarının azalabileceğini vurgulayan Yeşilada, konut yatırımının cazibesini yitirebileceğine dikkat çekti.