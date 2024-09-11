Atilla Yeşilada: Büyük Düşüş Olacak!

Atilla Yeşilada, konut piyasasındaki durgunluk ve olası vergilendirme hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Yeşilada, “Kira fiyatlarının artacağını tahmin ediyorum. Piyasada ya satanın ya da alanın pazarlık gücü var. Kiralık konut bulmak zor olduğu için, vergiler kiracılara yansıtılacak ve kira enflasyonu yaşanacak” şeklinde konuştu.