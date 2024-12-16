Atilla Yeşilada Açık Açık Uyardı: Türkiye İçin Büyük Felaket
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yeni yılda faiz indirimine başlayacağına yönelik beklentiler, ekonomi çevrelerinde tedirginliğe neden oldu. Ekonomist Atilla Yeşilada, faiz indirimlerinin sınırlı kalması durumunda Türk lirasının değer kazanmaya devam edeceğini belirterek, ani ve sürekli faiz indirimlerinin Türkiye için ciddi riskler barındırdığını vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Atilla Yeşilada, Merkez Bankası’nın mevcut ekonomik koşullar çerçevesinde faiz indirimine gitmesini gerektirecek bir neden olmadığını ifade etti. Yeşilada, enflasyonun düşüş hızının oldukça yavaş olduğunu ve TCMB'nin mevcut politikasını korumasının daha sağlıklı olacağını belirtti.
"150 BAZ PUANLIK İNDİRİM ZARARSIZ"
Yeşilada, "Merkez Bankası, küçük oranlarda faiz indirimi yaparsa bunun ciddi bir etkisi olmaz. Ancak sürekli ve sert faiz indirimleri ekonomiyi felakete sürükler" diyerek dikkat çekti.
Faiz oranlarına dair değerlendirmede bulunan Yeşilada, "150 baz puanlık bir faiz indirimi finansal dengeleri bozmaz. Merkez Bankası’nın mevcut rezervleri Türk lirasını korumaya yeterli. Ancak, daha büyük ve sürekli faiz indirimleri ekonomide yeni krizlerin önünü açar" ifadelerini kullandı.
ENFLASYON VE SICAK PARA ETKİSİ
Enflasyon verilerinin beklenenden yavaş düştüğünü kaydeden Yeşilada, "Enflasyon yıllık bazda düşüş eğiliminde ancak hedeflere ulaşmak uzun zaman alacak. Türkiye’nin sıcak paraya olan bağımlılığı sürüyor ve bu durum riskleri artırıyor" dedi.
"SİYASİ ETKİYLE FAİZ İNDİRİMİ YAPILABİLİR"
Türkiye’de para politikasının siyasetten bağımsız düşünülemeyeceğini belirten Yeşilada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tabanı memnun etmek amacıyla sınırlı faiz indirimine gidilebileceğini söyledi. "Erdoğan’ın ekonomiye doğrudan müdahale ettiğini düşünmüyorum ancak siyasi baskılar nedeniyle önden küçük bir faiz indirimi yapılabilir" diye konuştu.
"FELAKET SENARYOSU"
Ekonomist Yeşilada, "Eğer faiz indirimi kesintisiz ve sert şekilde yapılırsa bu durum Türkiye için felaket olur. Ekonomi, para kaçışı veya dövize yönelmeden ziyade aşırı ısınma nedeniyle büyük bir enflasyon krizine sürüklenir" uyarısında bulundu.
Yeşilada, Türkiye’nin sürdürülebilir bir para politikası izlemesi gerektiğini vurgulayarak, "Merkez Bankası’nın güçlü TL politikasını devam ettirmesi, ekonomik dengeler açısından kritik önem taşıyor" dedi.