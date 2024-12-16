Atilla Yeşilada Açık Açık Uyardı: Türkiye İçin Büyük Felaket

"FELAKET SENARYOSU"

Ekonomist Yeşilada, "Eğer faiz indirimi kesintisiz ve sert şekilde yapılırsa bu durum Türkiye için felaket olur. Ekonomi, para kaçışı veya dövize yönelmeden ziyade aşırı ısınma nedeniyle büyük bir enflasyon krizine sürüklenir" uyarısında bulundu.