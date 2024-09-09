Atilla Yeşilada Acı Tabloyu Açıkladı: İşsizlik Artacak Hepsi Batacak

Özellikle kredi kartı faizlerindeki artış ve parasal sıkılaşma politikalarının işletmeler üzerinde büyük baskı oluşturduğunu belirten Yeşilada, bu durumun birçok firmanın borçlarını ödeyemez hale gelmesine neden olduğunu vurguladı. Artan iflaslar ise işsizliği beraberinde getirerek ekonominin genel görünümünü olumsuz etkiliyor. Yeşilada’nın bu uyarıları, önümüzdeki dönemde ekonomik koşulların daha da zorlu olabileceğine dair önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.