Astor Enerji'nin Halka Arz Sonuçları Belli Oldu: Astor Enerji Kaç Lot Verdi?
Astor Enerji’nin halka arz süreci 11-13 Ocak 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Yatırımcıların merakla beklediği halka arz sonuçları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklandı. Arz süreciyle ilgili detaylar netleşirken, şirket payları oransal dağıtım yöntemiyle satışa sunuldu. ASTOR koduyla işlem görecek hisselerin halka arz fiyatı ise 12,50 TL olarak belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Astor Enerji'nin halka arzı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandıktan sonra talep toplama süreci başlatılmıştı. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte yatırımcılar, kaç lot verileceğini ve şirketin borsada ne zaman işlem göreceğini merak ediyordu.
ASTOR ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI BELLİ OLDU
KAP’a yapılan açıklamaya göre, Astor Enerji'nin halka arzında toplam 210.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşti. Toplam halka arz büyüklüğü 2.625.000.000 TL oldu. Halka arz edilen paylara yoğun ilgi gösterildi ve arz edilen payların 34,5 katı talep toplandı.
Astor Enerji'nin payları, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen kısmın 60,9 katı talep gördü. Şirket çalışanlarına ayrılan paylar 1,03 katı talep alırken, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan payların 22,3 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrılan payların ise 5,8 katı talep geldi. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise şu şekilde oldu:
- Yurt içi bireysel yatırımcılar: %39,2
- Şirket çalışanları: %4,0
- Yurt içi kurumsal yatırımcılar: %44,3
- Yurt dışı kurumsal yatırımcılar: %12,5
ASTOR ENERJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Astor Enerji’nin Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması, 18 Ocak'ta düzenlenecek Gong Töreni ile gerçekleşecek. Şirket hisseleri 12,50 TL birim fiyatla satışa sunulurken, toplam dağıtım payı 175.000.000 TL olarak belirlendi.
ASTOR ENERJİ HAKKINDA
1983 yılında İstanbul’da kurulan Astor Enerji, transformatör ve yüksek gerilim anahtarlama ürünleri üretiminde uzmanlaşmış bir firma. Şirket, elektrik üretim ve iletim sektörüne yönelik ürünleriyle Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alıyor. 2021'de güncel unvanını alan Astor Enerji, sektörüne yenilikçi çözümler sunarak büyümeye devam ediyor.