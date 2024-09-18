Astor Enerji'nin Halka Arz Sonuçları Belli Oldu: Astor Enerji Kaç Lot Verdi?

ASTOR ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI BELLİ OLDU

KAP’a yapılan açıklamaya göre, Astor Enerji'nin halka arzında toplam 210.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşti. Toplam halka arz büyüklüğü 2.625.000.000 TL oldu. Halka arz edilen paylara yoğun ilgi gösterildi ve arz edilen payların 34,5 katı talep toplandı.