Aşk Meyvesinin Hasadı Başladı: Kilosu 120 TL'den Satılıyor! Dubai'ye Kasa Kasa Gönderiliyor
Aşk meyvesi olarak bilinen ve yaklaşık 250 dönümlük alana doğal ve ilaçsız ekilen meyvenin hasadı başladı. Kilosu 120 liradan satılan bu meyve Dubai ve Irak'a kasa kasa gönderiliyor.
Kaynak: DHA
Türkiye'nin en önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan Mersin'in Silifke ilçesinde alternatif ürün olarak yetiştirilmeye başlanan karadut, üreticisiye kazanç sağlamaya devam ediyor.
Yaklaşık 250 dönümlük alanda yetiştirilen ve ocak ayından itibaren hasadı yapılan karadut, özellikle Dubai’ye ihraç ediliyor. Aşk meyvesi olarak bilinen karadut, bahçede kilosu 120 liradan satılarak, üreticinin yüzünü güldürüyor.
DALINDAN KOPARILDIĞI GİBİ YENİYOR
Silifke’nin Arkum Mahallesi’nde örtü altı karadut üretimi yapan Halise Sarıcalık, bu yıl sıcak hava koşullarının etkisiyle yüksek verim elde ettiklerini belirtti.
Ziraat mühendisi ve üretici Duygu Yücel ise karadut yetiştirmenin kolay ve zahmetsiz olduğunu vurgulayarak, “2024-2025 sezonumuz ocak ayında başladı. Hasadını yaptığımız karadutlarımız tamamen doğal ve ilaçsız şekilde yetiştiriliyor. Dalından koparıldığı gibi tüketilebilir, bu yüzden güvenle sunuyoruz” ifadelerini kullandı.
DUBAİ VE IRAK'A KASA KASA GÖNDERİLİYOR
Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, ilçenin 20 bin dönümlük alanıyla Türkiye’nin en önemli çilek üretim merkezlerinden biri olduğunu hatırlatarak, alternatif ürün olarak yetiştirilen karadutun da önemli bir pazar payına ulaştığını söyledi.
Yıllık 600 ton rekolte elde edildiğini belirten Gezer, "Ürünlerimizin yüzde 70’i ihraç ediliyor. Dubai ve Irak’tan yoğun talep var. Üreticimiz fiyatlardan memnun" dedi.