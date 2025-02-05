Aşk Meyvesinin Hasadı Başladı: Kilosu 120 TL'den Satılıyor! Dubai'ye Kasa Kasa Gönderiliyor

Ziraat mühendisi ve üretici Duygu Yücel ise karadut yetiştirmenin kolay ve zahmetsiz olduğunu vurgulayarak, “2024-2025 sezonumuz ocak ayında başladı. Hasadını yaptığımız karadutlarımız tamamen doğal ve ilaçsız şekilde yetiştiriliyor. Dalından koparıldığı gibi tüketilebilir, bu yüzden güvenle sunuyoruz” ifadelerini kullandı.