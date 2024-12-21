Aşırı Yağış Hasadı Vurdu: Beyaz Altına Tarladan Pazara Yüzde 100 Zam Geldi

TARLADAN PAZARA YÜZDE 100 ZAM

Üreticiler, tarladan komisyonculara sattıkları karnabaharı düşük fiyata verirken, tüketicinin bu ürünü çok daha yüksek fiyata aldığına dikkat çekiyor. Ocak ve şubat aylarında ikinci ürünlerde hava şartları iyi olursa dekar başına 4 ton verime ulaşabilmeyi umut ettiklerini dile getiren Tosuner, "Tarladan 25 ila 30 liradan faturalı olarak komisyoncu ürünü alıyor. Bu ürün pazara gidene kadar yüzde 100 artış yaşanıyor. Bafra gibi üretim olan bir ilçede sofraya gidene kadar yüzde 100 artışı mantıksız görüyorum" dedi.