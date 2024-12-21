Aşırı Yağış Hasadı Vurdu: Beyaz Altına Tarladan Pazara Yüzde 100 Zam Geldi
Samsun'un Bafra ilçesinde, bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle beyaz karnabahar üretimi önemli ölçüde azaldı. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "Tarladan 25 ila 30 liradan faturalı olarak komisyoncu ürünü alıyor. Bu ürün pazara gidene kadar yüzde 100 artış yaşanıyor" diyerek isyan etti.
Kaynak: AA
Bu yıl Bafra ovasında 20 bin dekar alanda ekilen beyaz karnabahar, aşırı yağışlar nedeniyle önemli ölçüde verim kaybı yaşadı. Geçen yıllarda dekara 4 ton olan verim, bu yıl 2 tona kadar düştü. Bu durum, hem üreticileri hem de bölge ekonomisini olumsuz etkiledi. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi.
TARLADAN PAZARA YÜZDE 100 ZAM
Üreticiler, tarladan komisyonculara sattıkları karnabaharı düşük fiyata verirken, tüketicinin bu ürünü çok daha yüksek fiyata aldığına dikkat çekiyor. Ocak ve şubat aylarında ikinci ürünlerde hava şartları iyi olursa dekar başına 4 ton verime ulaşabilmeyi umut ettiklerini dile getiren Tosuner, "Tarladan 25 ila 30 liradan faturalı olarak komisyoncu ürünü alıyor. Bu ürün pazara gidene kadar yüzde 100 artış yaşanıyor. Bafra gibi üretim olan bir ilçede sofraya gidene kadar yüzde 100 artışı mantıksız görüyorum" dedi.
Üreticiler, yaşadıkları zararın giderilmesi için devlet desteği bekliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı tespit çalışmalarının ardından, mağdur olan çiftçilere destek verilmesi gerektiğini belirten Tosuner, "Üreticinin emeği karşılığını alması ve bu sektörün canlanması için desteklerin artırılması gerekiyor" diye konuştu.