Aşiretler kemer sıkmaya başlıyor: Yeni kararlar açıklandı, birçok adete son verildi

Ekonomideki gelişmeler aşiretlerin düğün adetlerini de etkiledi. Van'ın Başkale ilçesinde aşiret temsilcileri yeni kararlar aldı.

Son Güncelleme:
Aşiretler kemer sıkmaya başlıyor: Yeni kararlar açıklandı, birçok adete son verildi - Resim: 1

Başkale'de bir araya gelen aşiretlerin aldığı karara göre artık düğünler ve taziyelerde bugüne dek uygulanan adetlerin birçoğuna son verildi.

1 7
Aşiretler kemer sıkmaya başlıyor: Yeni kararlar açıklandı, birçok adete son verildi - Resim: 2

Başkale’de bir araya gelen Ertuşi Aşireti, Botan Aşireti, Merzikan Aşireti ve muhtarlar, düğünlere ve taziyelere yeni düzenlemeler getirdi. Burada aşiretler adına konuşan Ertuşi Aşireti lideri İskender Ertuş alınan kararları şöyle duyurdu:

2 7
Aşiretler kemer sıkmaya başlıyor: Yeni kararlar açıklandı, birçok adete son verildi - Resim: 3

AÇIK MENDİL KALDIRILDI, GELİNLİK VE KUAFÖR OLMAYACAK

"Bugünden itibaren Başkale ilçesi ve köylerinde düğünlerimizde açık mendil usulü kaldırılmıştır. Düğünlerde artık zarf olacak. Gelinlik ve kuaför olmayacak. Aşiret olarak aldığımız bu karar neticesinde kurallara uymayacak olan düğün sahiplerinin düğünlerine hiçbir şekilde katılım olmayacaktır.

3 7
Aşiretler kemer sıkmaya başlıyor: Yeni kararlar açıklandı, birçok adete son verildi - Resim: 4

Örf ve geleneklerimizde daha önce yöresel elbiselerle düğünler yapılıyordu. Atalarımızın yaptıkları gibi bizler de düğünlerimizi bu adetlere göre yapacağız."

4 7