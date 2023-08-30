Aşiretler kemer sıkmaya başlıyor: Yeni kararlar açıklandı, birçok adete son verildi
Ekonomideki gelişmeler aşiretlerin düğün adetlerini de etkiledi. Van'ın Başkale ilçesinde aşiret temsilcileri yeni kararlar aldı.
Başkale'de bir araya gelen aşiretlerin aldığı karara göre artık düğünler ve taziyelerde bugüne dek uygulanan adetlerin birçoğuna son verildi.
Başkale’de bir araya gelen Ertuşi Aşireti, Botan Aşireti, Merzikan Aşireti ve muhtarlar, düğünlere ve taziyelere yeni düzenlemeler getirdi. Burada aşiretler adına konuşan Ertuşi Aşireti lideri İskender Ertuş alınan kararları şöyle duyurdu:
AÇIK MENDİL KALDIRILDI, GELİNLİK VE KUAFÖR OLMAYACAK
"Bugünden itibaren Başkale ilçesi ve köylerinde düğünlerimizde açık mendil usulü kaldırılmıştır. Düğünlerde artık zarf olacak. Gelinlik ve kuaför olmayacak. Aşiret olarak aldığımız bu karar neticesinde kurallara uymayacak olan düğün sahiplerinin düğünlerine hiçbir şekilde katılım olmayacaktır.
Örf ve geleneklerimizde daha önce yöresel elbiselerle düğünler yapılıyordu. Atalarımızın yaptıkları gibi bizler de düğünlerimizi bu adetlere göre yapacağız."