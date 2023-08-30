Aşiretler kemer sıkmaya başlıyor: Yeni kararlar açıklandı, birçok adete son verildi

AÇIK MENDİL KALDIRILDI, GELİNLİK VE KUAFÖR OLMAYACAK

"Bugünden itibaren Başkale ilçesi ve köylerinde düğünlerimizde açık mendil usulü kaldırılmıştır. Düğünlerde artık zarf olacak. Gelinlik ve kuaför olmayacak. Aşiret olarak aldığımız bu karar neticesinde kurallara uymayacak olan düğün sahiplerinin düğünlerine hiçbir şekilde katılım olmayacaktır.