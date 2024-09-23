Asgari Ücretten Bile Ucuza Arsa Fırsatı! Resmen satışa çıktı
Yatırım yapmak isteyenler için Milli Emlak, büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor. Resmi internet sitesinde asgari ücretten bile ucuza arsa satışını resmen duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye genelinde uygun fiyatlarla arsa, tarla, arazi ve bina satışları gerçekleştiren Milli Emlak, vatandaşlara tapu sahibi olma imkanı tanıyor.
Resmi web sitesinde her gün "sudan ucuz" ilanlar paylaşan Milli Emlak, özellikle arsa sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sağlıyor. Bu sefer Sivas’ta uygun fiyatlı bir arsa satışını duyurdu.
MİLLİ EMLAK'TAN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olan Milli Emlak, resmi sitesinde yaptığı duyuruda Sivas’ın Ulaş ilçesinde 17 bin liraya arsa satışı gerçekleştireceğini açıkladı.
İhale usulüyle satışa sunulacak bu arsa için 5 bin 100 TL teminat bedeli talep ediliyor. İhale ise 26 Eylül saat 11:30’da yapılacak.