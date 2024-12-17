Asgari Ücrette Üçüncü Toplantı Tarihi Belli Oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 asgari ücret rakamını belirlemek için toplantılara devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı 19 Aralık Perşembe günü yapılacak.

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Asgari Ücrette Üçüncü Toplantı Tarihi Belli Oldu

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık'taki ilk toplantısıyla resmi olarak başlamıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 19 Aralık Perşembe günü yapılacak.

Asgari Ücrette Üçüncü Toplantı Tarihi Belli Oldu - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı 16 Aralık'ta gerçekleştirildi. Toplantıda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.

Komisyonda, TÜRK-İŞ heyetine Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, TİSK heyetine Genel Sekreter Akansel Koç, hükümet heyetine ise Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık etti.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmelerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı.

Toplantının ardından basın açıklamasında bulunan Ramazan Ağar ise herhangi bir ücretin görüşülmediğini aktardı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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