Asgari ücrette tarih ve rakam netleşiyor: İşte masadaki rakamlar!
Asgari ücrete yapılacak ara zam oranının belirlenmesi için ilk toplantı yapıldı. Asgari ücrete yüzde 15 ve 30 arasında zam yapılması bekleniyor.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette ara zam görüşmeleri başladı. Seçim öncesi 500 dolar olarak telaffuz edilen asgari ücrette iş dünyası görüşmelerin TL üzerinden yürütülmesini talep ederken, 6 aylık enflasyon verileri üzerinden bir hesaplamaya da işaret edilmişti. Görüşmelerin bayramdan önce tamamlanması beklenirken, 5 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyondan önce düzeltme yapılmış olacak.
Sözcü'nün haberine göre, tartışılan senaryolar kapsamında yüzde 15 ve 30 arasında yapılacak olası bir zam durumunda mevcutta 8 bin 506 TL olan net asgari ücret, 9.781 TL ile 11.057 TL arasında bir seviyeye gelecek.
12 BİN LİRAYA DENK GELİYOR
Yeni kabine öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Vedat Bilgin, asgari ücrette 500 dolarlık bir seviyeye işaret etmişti. Vedat Bilgin 9 Mayıs'ta 500 dolar açıklaması yaptığında dolar 19.55 liraydı ve 8.506 liralık asgari ücret 435 dolara denk geliyordu. 500 dolar ise 9.780 lira civarındaydı. Bugün ise doların 24 TL sınırında olduğu dikkate alındığında 500 dolarlık asgari ücret 12 bin liraya denk geliyor.
RAKAM KONUŞULMADI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katılmadı. İlk toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.