Asgari ücrette sürpriz rakam: 20 Kasım tarihi işaret edildi!

Ancak 20 Kasım’da ilk adımı atılacak tespit komisyonunda ise revizyona gidilecek. Konuya ilişkin açıklamayı geçtiğimiz günlerde Türk-İş Başkanı Ergün Atalay yapmıştı. Şimdiye kadar hiç kurmadığımız bir asgari ücret komsiyonu olacak diyen Atalay, komisyonda asgari ücretli iki kadın ve iki erkek çalışanın olacağını belirtmişti.



