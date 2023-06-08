Asgari ücrette şartlar değişti: İşte masadaki son rakam

12 BİN LİRA SEVİYELERİ BEKLENİYOR

Daha önce 500 dolar ve refah payı ile 11 bin lira öne çıkıyordu. Kurdaki yükseliş sonrası 500 dolarlık alt sınır 11 bin 600 liralara yükseldi. Bu rakama refah payı da eklenirse yeni asgari ücretin minimum 12 bin lira seviyelerine yükseleceği öngörülüyor.