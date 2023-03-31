Asgari ücrette masadaki zam oranları ortaya çıktı: İşte Temmuz zammı sonrası olası asgari ücretler!
Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacağının açıklanmasının ardından çalışanlar gözünü zam oranına çevirdi. Yapılacak zamla birlikte asgari ücretin net olarak 10 bin TL'nin üzerine çıkacağı kulislerde konuşulmaya başlanırken, zam oranları da gündeme gelmeye başladı.
Asgari ücrete Temmuz ayında yapılacak zam için yüzde 15, yüzde 20 ve yüzde 25 oranlarının masada olduğu belirtilirken, gözler bir yandan da enflasyon rakamlarına çevrildi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Temmuz ayında asgari ücrete zam olacak" açıklaması ve en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükselmesinin ardından beklentilerini dillendiren çalışanlar "Asgari ücrete Temmuz'da ne kadar zam olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 3 ZAM SEÇENEĞİ
Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman; asgari ücrete yapılacak olası zam senaryolarını değerlendirdi.
Katıldığı A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Duman, "Yüzde 15, yüzde 20 veya yüzde 25'lik bir artış olursa asgari ücretin ne kadar olacak?" sorusuna yanıt verdi. Duman'ın asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı değerlendirmeler şöyle: