Asgari ücrette masadaki zam oranları ortaya çıktı: İşte Temmuz zammı sonrası olası asgari ücretler!

Katıldığı A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Duman, "Yüzde 15, yüzde 20 veya yüzde 25'lik bir artış olursa asgari ücretin ne kadar olacak?" sorusuna yanıt verdi. Duman'ın asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı değerlendirmeler şöyle: