Asgari Ücrette Kuruşu Kuruşuna Hesap! TBMM Gündemine Geldi: En ideal Rakam…
Asgari ücret 2024 yılı başından bu yana ciddi bir kayba uğradı. Net asgari ücretin alım gücünin yıl sonuna kadar 17.002 liradan 10 bin TL seviyelerine kadar gerilemesi beklenirken SGK Uzmanı Özgür Erdursun kuruşu kuruşuna hesap yaptı. Asgari ücret 2025 zam oranına ilişkin enflasyon kaybının önüne geçecek formülü ve olası zam oranlarını paylaştı. Öte yandan 3 işçi konfederasyonu Meclis’te asgari ücret turuna çıktı. İşte detaylar…
2024 asgari ücret rakamı 17.002 TL net olarak 1 yıldır milyonlarca işçiye ödeniyor. Ancak yükselen enflasyon ile asgari ücretin alım gücü oldukça gerilemiş durumda. SGK Uzmanı Özgür Erdursun’un yaptığı hesaplamaya göre Temmuz ayında TÜİK’in açıkladığı yüzde 24,73’lük 6 aylık enflasyon nedeniyle asgari ücretin alım gücü aynı oranda düşerek 12.795,9 TL’ye geriledi. Eğer yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 44’e ulaşırsa bu rakam 10.620,75 TL’ye kadar düşecek!
2025 ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ
SGK Uzmanı Erdursun Dünya’daki yazısında, asgari ücretin enflasyon kaybını telafi edebilmesi için Ocak 2025’te yüzde 38’lik bir artış ile 23.460 TL’ye yükseltilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca 2025 için hedeflenen yüzde 21 enflasyon oranının da eklenmesi ile asgari ücretin 28,386,6 TL seviyesine çıkması gerektiğini vurguladı. Ancak hükümetin bu oranlara ulaşacak bir artış yapamayacağını ve yüzde 25-30 arasında bir zamla sınırlı kalacağını öngördü. Bu oranlara göre yeni asgari ücretin 21,253,13 TL ile 22.102,25 TL arasında olacağı maksimumda ise 23.000 TL’ye çıkacağını söyledi.
3 İŞÇİ KONFEDERASYONUNDAN ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI
TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ konfederasyonları, işçilerin asgari ücret beklentilerini TBMM gündemine getirdi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin bir işçinin ailesi ile birlikte insan onuruna yakılan düzeyde olması gerektiğini söyledi ve, “Ekonomik ve sosyal şartlara uygun, insanca yaşamı mümkün kılacak bir asgari ücret belirlenmelidir” açıklamasını yaptı.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, ücretlerin alım gücüne dikkat çekti. HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan da vergi ve prim desteklerindeki adaletsizliğe işaret ederek çalışanlar üzerindeki bu yükün hafifletilmesini talep etti.
Aynı toplantıda yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Vedat Bilgin ise sosyal paydaşların taleplerine önem verdiklerini ve bu taleplerin dikkate alınacağını belirtti.