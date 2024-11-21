Asgari Ücrette Kuruşu Kuruşuna Hesap! TBMM Gündemine Geldi: En ideal Rakam…

2025 ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

SGK Uzmanı Erdursun Dünya’daki yazısında, asgari ücretin enflasyon kaybını telafi edebilmesi için Ocak 2025’te yüzde 38’lik bir artış ile 23.460 TL’ye yükseltilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca 2025 için hedeflenen yüzde 21 enflasyon oranının da eklenmesi ile asgari ücretin 28,386,6 TL seviyesine çıkması gerektiğini vurguladı. Ancak hükümetin bu oranlara ulaşacak bir artış yapamayacağını ve yüzde 25-30 arasında bir zamla sınırlı kalacağını öngördü. Bu oranlara göre yeni asgari ücretin 21,253,13 TL ile 22.102,25 TL arasında olacağı maksimumda ise 23.000 TL’ye çıkacağını söyledi.