Asgari ücrette kritik tarih: İşte masadaki rakamlar!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacağı bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Asgari ücrette kritik tarih: İşte masadaki rakamlar! - Resim: 1

Dolar ve enflasyon yüksek seyirlerde devam ederken, gözler yeni asgari ücrete çevrildi. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili Asgari Ücret Tespit Komisyonu 13 Haziran'da toplanacak.

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Asgari ücrette kritik tarih: İşte masadaki rakamlar! - Resim: 2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

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Asgari ücrette kritik tarih: İşte masadaki rakamlar! - Resim: 3

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

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Asgari ücrette kritik tarih: İşte masadaki rakamlar! - Resim: 4

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. 

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