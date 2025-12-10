Asgari Ücrette Kritik Pazarlık: Masadaki Tek Rakam Netleşiyor! İşte Milyonların Beklediği Zam Oranı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaklaşık 10 milyon asgari ücretlinin yanı sıra tüm özel sektör çalışanlarını ilgilendiren asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 12 Aralık Cuma günü ilk kez bir araya gelecek. Bu yıl işçi tarafının yapıya ilişkin itirazları nedeniyle toplantı, takvimin gerisinde kaldı.

KOMİSYON YAPISI İÇİN YENİ FORMÜL

TÜRK-İŞ’in temsil dengesinin yeniden düzenlenmesi talebi üzerine Bakanlık, komisyonun 5 işçi, 5 işveren ve 1 hükümet temsilcisinden oluşacağı yeni yapıyı gündeme aldı. Bu formülde hükümet hakem rolünde olacak.

KULİSLERDE EN GÜÇLÜ ZAM SENARYOSU

Ekonomi yönetiminin hedefleri dikkate alındığında tek zam oranı ihtimali öne çıkıyor. Merkez Bankası’nın 2026 enflasyon hedefi yüzde 16 seviyesinde olsa da, yıl sonu enflasyon beklentilerinin yüzde 31’e yakın olması hesaplamaları değiştirmiş durumda.

Zam Oranı Net Ücret Brüt Ücret yüzde 16 (enflasyon hedefi) 25.640 TL 30.165 TL yüzde 31 (beklentilere göre) 28.956 TL 34.066 TL yüzde 32 29.177 TL 34.326 TL yüzde 23,5 (orta formül – kulislerdeki en güçlü oran) 27.298 TL -

MÜZAKERELERİN ARALIK BANDI

Kaynaklar, pazarlık sürecinin 25 bin TL – 28 bin TL aralığında şekilleneceğini ifade ediyor.

Geçtiğimiz yıl yüzde 44 enflasyon ortamında yüzde 30 zam yapıldığını hatırlatan ekonomi çevreleri, “hedeflenen ve gerçekleşen enflasyon ortalaması” formülünün masada ağırlık kazandığı görüşünde.

TÜRK-İŞ’İN MASA TUTUMU BELİRSİZ

İlk toplantıda henüz rakam açıklanması beklenmezken, TÜRK-İŞ’in katılım konusundaki tavrı dikkatle izleniyor.

Sendika, komisyon yapısında hukuki adım atılmaması ve enflasyon sepetinde değişiklik olmaması gerekçesiyle masaya oturma konusunda tereddütlü.

Bugün ve yarın hükümetten somut bir adım gelmezse, Türk-İş’in toplantıya katılmayabileceği belirtiliyor.

GÖZLER CUMA GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Milyonlarca çalışan için kritik süreç başlarken, yeni asgari ücret zammının aralık ayında sonuçlanması bekleniyor.

Belirlenen rakam, hem işveren piyasasının maliyetlerini hem de çalışanların yaşam standartlarını doğrudan etkileyecek.

