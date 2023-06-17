Asgari ücrette kritik gün: İşte masadaki rakamlar
Asgari ücrette zam pazarlığı geçtiğimiz gün başladı. Çalışma Bakanlığı bünyesinde taraflar bir araya geldi. İkinci görüşme için Pazartesi günü işaret edildi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantısını geçtiğimiz gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yaptı. Toplantıya bakanlığı temsilen Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl, işçi tarafını temsilen Türk-İş heyeti temsilcisi Türkiye Haber-İş Sendikası Başkanı Veli Solak, işveren tarafını temsilen ise Türkiye İşveren Sendikası Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı. Toplantı, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
AYBÜ Öğretim Üyesi Tarkan Zengin "Masada ülkenin ekonomik sosyal durumu, geçinme endeksleri, ücretlerin genel durumu ve benzeri faktörler dikkate alınarak bir asgari ücrete karar verilecektir" dedi.
KOMİSYONDA 5'ER TEMSİLCİ YER ALACAK
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak. İşçi kesimini TÜRK-İŞ, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek.
KOMİSYON KARARI CUMHURBAŞKANINA İLETİLECEK
Görüşmenin ardından nihai rakam için gözler devletin zirvesine çevrileceğini ifade eden Zengin, şöyle devam etti: "Komisyondan çıkan karar sayın Cumhurbaşkanımıza iletilecek. Cumhurbaşkanımızın da geçmiş dönemde olduğu gibi son bir dokunuşu çalışanlar lehine bir katkısı oluyor. Ondan sonrada belirlenen asgari ücret kamuoyuna açıklanıyor."