Asgari ücrette kritik gün: İşte masadaki rakamlar

KOMİSYON KARARI CUMHURBAŞKANINA İLETİLECEK

Görüşmenin ardından nihai rakam için gözler devletin zirvesine çevrileceğini ifade eden Zengin, şöyle devam etti: "Komisyondan çıkan karar sayın Cumhurbaşkanımıza iletilecek. Cumhurbaşkanımızın da geçmiş dönemde olduğu gibi son bir dokunuşu çalışanlar lehine bir katkısı oluyor. Ondan sonrada belirlenen asgari ücret kamuoyuna açıklanıyor."