Asgari ücrette kritik gün: İşte masadaki rakamlar

Asgari ücrette zam pazarlığı geçtiğimiz gün başladı. Çalışma Bakanlığı bünyesinde taraflar bir araya geldi. İkinci görüşme için Pazartesi günü işaret edildi.

Son Güncelleme:
Asgari ücrette kritik gün: İşte masadaki rakamlar - Resim: 1

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantısını geçtiğimiz gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yaptı. Toplantıya bakanlığı temsilen Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl, işçi tarafını temsilen Türk-İş heyeti temsilcisi Türkiye Haber-İş Sendikası Başkanı Veli Solak, işveren tarafını temsilen ise Türkiye İşveren Sendikası Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı. Toplantı, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

1 12
Asgari ücrette kritik gün: İşte masadaki rakamlar - Resim: 2

AYBÜ Öğretim Üyesi Tarkan Zengin "Masada ülkenin ekonomik sosyal durumu, geçinme endeksleri, ücretlerin genel durumu ve benzeri faktörler dikkate alınarak bir asgari ücrete karar verilecektir" dedi.

2 12
Asgari ücrette kritik gün: İşte masadaki rakamlar - Resim: 3

KOMİSYONDA 5'ER TEMSİLCİ YER ALACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak. İşçi kesimini TÜRK-İŞ, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek.

3 12
Asgari ücrette kritik gün: İşte masadaki rakamlar - Resim: 4

KOMİSYON KARARI CUMHURBAŞKANINA İLETİLECEK

Görüşmenin ardından nihai rakam için gözler devletin zirvesine çevrileceğini ifade eden Zengin, şöyle devam etti: "Komisyondan çıkan karar sayın Cumhurbaşkanımıza iletilecek. Cumhurbaşkanımızın da geçmiş dönemde olduğu gibi son bir dokunuşu çalışanlar lehine bir katkısı oluyor. Ondan sonrada belirlenen asgari ücret kamuoyuna açıklanıyor."

4 12