Asgari Ücrette İkinci Tur! Milyonların Maaşı İçin Kritik Gün

Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği 2026 yılı asgari ücret sürecinde kritik bir aşamaya gelindi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak ücreti belirlemek amacıyla bugün ikinci kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirilecek toplantı saat 14.00’te başlayacak. Toplantıya hükümet ve işveren temsilcileri katılırken, işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ komisyona bu oturumda da yer almayacak.

BAKAN IŞIKHAN: RAKAM KONUŞMAK İÇİN ERKEN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı değerlendirmede asgari ücret rakamı için henüz erken olduğunu vurguladı. Sürecin devam ettiğini belirten Işıkhan, görüşmelerin diyalog temelinde sürdürüleceğini ifade etti.

Bakan Işıkhan, “Tarafların görüşlerini almadan bir rakam telaffuz etmek doğru olmaz. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra hükümet olarak değerlendirmemizi yapacak ve kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

ENFLASYON VE İSTİHDAM VURGUSU

Bütçe görüşmeleri sırasında da konuya değinen Bakan Işıkhan, 2026 yılı asgari ücretinin çalışanların alım gücünü koruyacak şekilde belirleneceğini söyledi. Işıkhan, hedefin enflasyon karşısında çalışanı ezdirmeyen, aynı zamanda istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözeten ortak bir noktada uzlaşmak olduğunu dile getirdi.

İLK TOPLANTI 12 ARALIK’TA YAPILDI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 12 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık ederken, hükümet yetkilileri ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri hazır bulundu. TÜRK-İŞ ise toplantıya katılmadı.

TÜRK-İŞ KATILMAMA KARARINDA ISRARCI

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay adına açıklama yapan Ağar, komisyonun mevcut yapısının adil ve demokratik olmadığını savundu. TÜRK-İŞ’in kararının net olduğunu belirten Ağar, 2026 yılı asgari ücret görüşmelerine katılmayacaklarını yineledi.

Ağar, asgari ücretin belirlenmesinde asıl önemli unsurun ekonomik göstergelerin gerçeğe uygun şekilde değerlendirilmesi olduğunu vurguladı.

