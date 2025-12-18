Asgari Ücrette İkinci Perde! Komisyon İkinci Kez Toplandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde saat 14.00’te başlayan toplantıda, gözler tarafların masaya hangi veri ve aralıklarla geleceğine çevrilmiş durumda.

TÜRK-İŞ YİNE MASADA YOK

Komisyonun ilk toplantısı 12 Aralık’ta yapılmış, ancak işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ toplantıya katılmamıştı. TÜRK-İŞ, komisyonun mevcut yapısının işçilerin gerçek anlamda temsil edilmesine imkân vermediğini savunarak, “yapı değişmeden yokuz” tutumunu sürdürdüğünü açıklamıştı. Sendika, karar süreçlerinde etkisiz kaldıklarını ve asgari ücretin fiilen hükümet–işveren uzlaşmasıyla belirlendiğini dile getirdi.

Bu nedenle bugünkü ikinci toplantı da işçi konfederasyonu olmadan yapılacak. Dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk toplantıya katılmayan Türk-İş’e ayrıca bir davet yapılıp yapılmayacağı sorusuna “Sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Sendikaların görüşlerini alacağım. Mutlaka istişarede bulunacağız” yanıtını verdi.

'BİZİMLE KİMSE GÖRÜŞMEDİ'

Işıkhan'ın açıklamasından bir süre sonra TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise Bakan Işıkhan’ın “taraflarla görüşüyoruz” açıklamasına tepki gösterdi. CNBC-e’ye konuşan Ağar, asgari ücret sürecinde TÜRK-İŞ’in masada yer almadığını belirterek, kendileriyle herhangi bir görüşme yapılmadığını ifade etti.

Ağar, “İlk toplantı öncesinde neden katılmadığımızın gerekçelerini ilettik. Ancak biz masada yokuz. Bizimle kimse görüşmedi. Aynı noktadayız ve Komisyon toplantılarına katılmayacağız” dedi.

TOPLANTI ÖNCESİ KRİTİK TEMAS

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamanın ardından ikinci asgari ücret toplantısına katılmayacaklarını açıklamıştı. Bakan Işıkhan ve Atalay toplantı öncesi bir araya geldi.

Bakan Işıkhan "TÜRK-İŞ'in asgari ücret tespit komisyonuna katılmama kararında değişiklik yok" açıklamasında bulundu. Işıkhan ayrıca "Asgari ücrette rakam belli değil, ortak noktada anlaşacağız" ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ'İ DE ZİYARET ETTİ

Bakan Işıkhan, HAK-İŞ ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada "Masada işçi kesiminin olmaması çok önemli bir eksiklik değil; çünkü biz hem TÜRK-İŞ hem HAK-İŞ ile görüştük ve aktaracağız komisyonda. Şimdi komisyona geçiyorum" ifadelerini kullandı.

2026'daki asgari ücretin enflasyonda ezilmeyecek bir rakam olmasına dikkat edeceklerini belirten Işıkhan "Herhangi bir rakam şu an için yok. Komisyonun toplanma amacı zaten bu" dedi.

İLK TOPLANTIDA RAKAM KONUŞULDU MU?

İlk toplantıda rakam telaffuz edilmemiş, taraflar daha çok genel ekonomik görünüm, enflasyonla mücadele, istihdamın korunması ve ücretlerin alım gücü gibi başlıklarda görüş alışverişinde bulunmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı cephesinden yapılan açıklamalarda, “denge” ve “makroekonomik hedefler” vurgusu öne çıkmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecinde çalışanların gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmaların yürütüleceğini bildirdi.

Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecine ilişkin sosyal medyanhesabından açıklamada bulundu. İşçi ve işveren konfederasyonlarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini hatırlatan Işıkhan, bu süreç boyunca özellikle sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesini önemli gördüklerini vurguladı.

Işıkhan, "Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir" ifadesini kullanarak, sürecin işçiler ile işverenler başta olmak üzere Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.

Işıkhan ayrıca, asgari ücrete ilişkin rakamın şu aşamada gündeme gelmesinin erken olduğunu belirterek, "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyona iletmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi