Asgari ücrette hesaplar değişti: İşte beklenen son rakam!

Milyonlarca çalışan '2023 asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna yanıt ararken, gözler Temmuz ayında yapılacak zam oranına çevrildi. Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in '500 dolar civarı' mesajı sonrası kulislere konuşulan rakamlar da netleşiyor. Kulislerde asgari ücretin 11 bin 500 TL olup olmayacağı tartışılıyor. İşte asgari ücret zammıyla ilgili son detaylar...