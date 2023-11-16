Asgari ücrette duyulmamış rakam: Tüm çalışanları ilgilendiriyor!

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Peki Ocak ayında en düşük memur maaşının ne kadar olması bekleniyor?

Zengin, "Memur ve memur emeklilerinde yüzde 50 yaklaşık olarak artış gerçekleşmesi durumunda şu anda en düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 lira, bu oran yüzde 50 olduğu takdirde 33 bin liraya yaklaşık olarak çıkması bekleniyor." diye konuştu.