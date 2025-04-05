Asgari Ücrette Ara Zam Sinyali: Milyonları Heyecanlandıran Gelişme! SGK Uzmanı İsmail Sevinç Açıkladı

GIDA FİYATLARI HER GEÇEN GÜN YÜKSELİYOR

Sevinç ayrıca, temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fiyat artışlarına da dikkat çekerek, "Gıda fiyatları ciddi şekilde yükseliyor. Temmuz ayına kadar alım gücündeki erime daha da artabilir. Ancak bu kaybı dengeleyecek bir ekonomik politika şu anda görünmüyor" ifadelerini kullandı.