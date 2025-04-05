Asgari Ücrette Ara Zam Sinyali: Milyonları Heyecanlandıran Gelişme! SGK Uzmanı İsmail Sevinç Açıkladı
SGK Uzmanı İsmail Sevinç, asgari ücret ara zammı için milyonları heyecanlandıran açıklamayı yaptı. Artan enflasyonla birlikte alım gücünün her geçen gün düştüğünü vurgulayan Sevinç, "Asgari ücrete ara zam yapılması gerekir" dedi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca çalışan ve emekli, gözünü hükümetten gelecek olası zam haberine çevirdi. Alım gücündeki düşüş, asgari ücrete Temmuz ayında bir ara zam yapılması ihtimalini yeniden gündeme getirdi. SGK Uzmanı İsmail Sevinç, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede dikkat çeken ifadelere yer verdi.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) paylaştığı Mart 2025 verilerine göre aylık enflasyon yüzde 2,46, yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 olarak kaydedildi. Açıklanan bu rakamlar, özellikle sabit gelirli vatandaşların maaşlarında yaşanan erimeyi bir kez daha gözler önüne serdi.
ASGARİ ÜCRETTE ALIM DÜŞTÜ
Ocak ayında 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücret, artan enflasyon nedeniyle reel olarak yaklaşık 19 bin 889 TL seviyelerine geriledi. Bu durum, ara zam taleplerini beraberinde getirirken, uzmanlar da konuyu yakından takip ediyor.
"ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILMASI GEREKİR"
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç, katıldığı bir programda yaptığı değerlendirmede, "Asgari ücrete ara zam yapılması gerekir" diyerek, çalışanların alım gücünde ciddi kayıplar yaşadığını vurguladı. Ancak Sevinç, mevcut ekonomi yönetiminin izlediği politikalar doğrultusunda ara zam olasılığının düşük olduğunu da sözlerine ekledi.
GIDA FİYATLARI HER GEÇEN GÜN YÜKSELİYOR
Sevinç ayrıca, temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fiyat artışlarına da dikkat çekerek, "Gıda fiyatları ciddi şekilde yükseliyor. Temmuz ayına kadar alım gücündeki erime daha da artabilir. Ancak bu kaybı dengeleyecek bir ekonomik politika şu anda görünmüyor" ifadelerini kullandı.