Asgari Ücrette 4. Toplantı Zamanı! Mehmet Şimşek’i Zora Sokacak Hesap! Özgür Erdursun Refah Payı ile 2025 Asgari Ücret Zammını Açıkladı

Son dakika haberleri… Milyonlarca çalışanı etkileyecek asgari ücret zammının açıklanmasını beklerken, bu rakamın yalnızca bir maaş değil, toplumsal adaletin bir ölçüsü haline geldiği bir döneme de tanıklık ediliyor. Herkesin merak ettiği soru aynı! Artan enflasyon ve alım gücündeki erime karşısında hükümet nasıl bir denge kuracak? İşçilerin talebi, işverenin endişesi ve TÜİK verileri arasında şekillenen bu karar, yarının ekonomik tablosunu belirlemede kritik rol oynayacak. Yılın son günlerinde tüm Türkiye yeni asgari ücret tartışmalarına odaklanırken açıklamalar da peş peşe geldi. Asgari ücret 4. Toplantısı ve 2025 asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı da belli oldu. İşte asgari ücrete zamda tüm hesaplar…

ASGARİ ÜCRETTE DÖRDÜNCÜ RAUND!

Dün akşamki Kabine Toplantısı sonrası asgari ücrete zam sinyali bekleyen milyonlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ser verip sır vermedi. Toplantının ardından ise beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Bakan Işıkhan asgari ücret 4. Toplantısının Perşembe ya da Cuma günü gerçekleştirileceğini ve ardından duyurulacağını açıkladı.

ASGARİ ÜCRETTE TÜRK-İŞ’İN TALEBİ 29.583 TL

Özellikle MÜSİAD kanadından gelen açıklamalar işverenlerin sadece yüzde 25’lik bir zamma yeşil ışık yaktığını gösterdi. Ancak masanın işçi temsilcisi TÜRK-İŞ ise yüzde 45 enflasyon ve yüzde 20 refah payı ile toplamda yüzde 74’lük bir artışa denk gelen 29.583 TL rakamını talep ettiğini açıkladı. Başta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olmak üzere ekonomi yönetimi ise asgari ücretin belirlenmesinde orta yol enflasyon formülünü gündeme getirerek yüzde 30-35 puanlık bir artışa işaret etti.

YENİ ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLUR?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun Dünya Gazetesi’ndeki yazısında asgari ücrete refah payının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geleceğini belirtti. Yüzde 30’luk bir zamma 5 puanlık Erdoğan dokunuşu ile oranın yüzde 35’lerde kalacağını bildiren uzman isim, “Asgari ücrete yapılacak zam konusunda Cumhurbaşkanı ‘ekonomi programını bozmadan mümkün olan en yüksek seviyede asgari ücreti arttıracağız’ açıklaması yapmıştı. Asgari ücret belirlenirken, yüksek enflasyon ile mücadele eden hükümetin zam oranın yüzde 35’lerde kalacağını düşünüyorum. Bu oranların üstünde zam yapılması Cumhurbaşkanının ekonomiden sorumlu kurmaylarını da zor duruma sokacaktır” şeklinde değerlendirmede bulundu.

YÜZDE 46,5’E DENK GELEN ARTIŞ

2024 asgari ücretinin net 17.002 TL olduğunu anımsatan Erdursun, “TÜİK enflasyonuna göre asgari ücretin alım gücü değerinin 1.1.2024 tarihinde belirlenen değerine ulaşması için en az 24.904 TL olmalı. Yani asgari ücrete en az yüzde 46,5 oranında artış yapılması gerekiyor. Asgari ücrete yapılacak artış ile emekli aylıklarına yapılacak zam oranında doğrudan bir bağlantı olmasa dahi, asgari ücrete yüzde 30’un üzerinde yapılacak bir artış ile emeklilere ayrıca refah payı verilip verilmeyeceği de belirlenir” ifadelerini kullandı.

2025 BRÜT-NET ASGARİ ÜCRET ZAM TABLOLARI

YÜZDE 25 TAHMİNİ İLE ASGARİ ÜCRET

Brüt Asgari Ücret: 25.002 TL

SGK Primi (Yüzde 14): 3.500 TL

İşsizlik Sigortası Primi (Yüzde 1): 250 TL

Kesintiler Toplamı: 3.750

Net Asgari Ücret: 21.252 TL

YÜZDE 30 TAHMİNİ İLE ASGARİ ÜCRET

Brüt Asgari Ücret: 26.002 TL

SGK Primi (Yüzde 14): 3.640 TL

İşsizlik Sigortası Primi (Yüzde 1): 260 TL

Kesintiler Toplamı: 3.900 TL

Net Asgari Ücret: 22.102 TL

YÜZDE 35 TAHMİNİ İLE ASGARİ ÜCRET

Brüt Asgari Ücret: 27.002 TL

SGK Primi (Yüzde 14): 3.780 TL

İşsizlik Sigortası Primi (Yüzde 1): 270 TL

Kesintiler Toplamı: 4.050 TL

Net Asgari Ücret: 22.952 TL

YÜZDE 40 TAHMİNİ İLE ASGARİ ÜCRET

Brüt Asgari Ücret: 28.002 TL

SGK Primi (Yüzde 14): 3.920 TL

İşsizlik Sigortası Primi (Yüzde 1): 280 TL

Kesintiler Toplamı: 4.200 TL

Net Asgari Ücret: 23.802 TL

YÜZDE 45 TAHMİNİ İLE ASGARİ ÜCRET

Brüt Asgari Ücret: 29.002 TL

SGK Primi (Yüzde 14): 4.060 TL

İşsizlik Sigortası Primi (Yüzde 1): 290 TL

Kesintiler Toplamı: 4.350 TL

Net Asgari Ücret: 24.652 TL



Kaynak: Dünya Gazetesi