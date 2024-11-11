Asgari Ücrete Zamda 1.360 Liralık Fark! Tüm Senaryolar Tek Tek Hesaplandı: Uzman İsim Anlattı, Refah Payı ile Geliyor…

“YIL BAŞINDAN İTİBAREN BU ORANDAN BELİRLENECEK”

“Türkiye'de gelir dağılımında daha adil bir yapı olsa, bazı ekonomik politikalar daha uygulanabilir hale gelebilir. Ancak şu anki durumda, yeniden değerleme oranının yaklaşık yüzde 44'e ulaşmış olması dikkat çekiyor. Büyük ihtimalle, yıl başında yönetilen ve yönlendirilen fiyat ayarlamaları bu oran üzerinden belirlenecek” diyen Eryılmaz, “Bununla birlikte, fiyatlama davranışlarındaki bozukluklar gözlemleniyor ve bu durum Merkez Bankası'nın raporlarında da yer alıyor. Merkez Bankası, bu durumu kontrol edebilecek bir konumda değil; firmaları tek tek denetleme yetkisi veya imkanı bulunmuyor. Ancak bu, mevcut ekonomik gerçeğin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Açıkçası asgari ücrete zammı beklenen enflasyon üzerinden yapılmasını adalet açısından çok doğru bulmuyorum” yorumunu yaptı.