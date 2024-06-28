Asgari ücretliye yapılmayan zam AKP'li bakanların maaşlarına akıtılacak: Şimşek’e 49 bin; Işıkhan’a 29 bin lira zam!

Milyonlarca asgari ücretli artan enflasyon karşısında hayat pahalılığıyla savaşırken, maaşlara zam yapmayan bakanların maaşına zam geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in maaşına 49 bin lira, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın maaşına 29 bin lira zam yapılacak.

Asgari ücretliye yapılmayan zam AKP'li bakanların maaşlarına akıtılacak: Şimşek’e 49 bin; Işıkhan’a 29 bin lira zam!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat, 144 bin 362 lira olan kendi maaşına ise 29 bin lira zam alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 241 bin 320 liralık maaşı da 49 bin lira artacak.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Temmuz ayında milletvekili emeklileri 19 bin lira zam alacak. Hem milletvekili olup hem de emekli aylığı alanlara ise 49 bin lira zam yansıyacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milletvekili emeklisi olmadığı için sadece ‘bakan’ maaşı alıyor. Bakan maaşı bugün 144 bin 362 TL. Işıkhan, yaklaşık 8.5 asgari ücrete karşılık gelen bu maaşına temmuzda yüzde 20.3 civarında zam alacak. Böylece Işıkhan’ın yeni maaşı 173 bin 667 liraya, yani 10.2 asgari ücret düzeyine çıkacak.

Ücretlere zam yapmayarak enflasyonu düşürme politikası izleyen Bakan Mehmet Şimşek hem 144 bin 362 liralık bakan maaşını hem de 96 bin 958 liralık milletvekili emekli aylığını alıyor. Şimşek’in cebine maaş ve aylık olarak her ay 241 bin 320 lira giriyor. Temmuzda Şimşek’in aylık geliri 49 bin lira daha artacak. Cebine giren aylık 290 bin 308 liraya ulaşacak.

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