'Asgari ücretli ve emekliye ek zam seçimin tarihine bağlı, daha önce zikredilen oran aşağı çekilebilir'

18 Haziran'da yapılması gereken, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs'a çekilebileceği açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine üç aydan az bir süre kala emekli maaşları ve asgari ücret bir kez daha gündeme geldi.