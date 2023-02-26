'Asgari ücretli ve emekliye ek zam seçimin tarihine bağlı, daha önce zikredilen oran aşağı çekilebilir'
Seçim mayıs ayında olursa nisanda emekli ve asgari ücretlilere ek zam yapılma ihtimalinin artacağı, ancak daha önce zikredilen oranların aşağı yönlü revize edilebileceği konuşuluyor.
18 Haziran'da yapılması gereken, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs'a çekilebileceği açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine üç aydan az bir süre kala emekli maaşları ve asgari ücret bir kez daha gündeme geldi.
11 ilde yıkıma yol açan depremler öncesinde neredeyse kesin gözüyle bakılan zamların, şimdilerde bir kez daha düşünüldüğü öğrenilmişti.
Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç, kulislerden edindiği yeni bilgileri okurlarıyla paylaştı.
"Eğer mayısta erken seçim olursa emekli ve asgari ücretlilere nisanda ek zam yapılma ihtimali artar" diyen gazeteci, şöyle devam etti:
"Ancak deprem nedeniyle daha önce zikredilen yüzde 20'ye varan oranların aşağı yönlü revize edilme olasılığı yüksek.