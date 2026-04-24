Asgari Ücretin Ömrü 23 Gün: Açlık Sınırı 36 Bin Lirayı Devirdi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR tarafından hazırlanan Nisan 2026 raporu, Türkiye’deki geçim derdinin ulaştığı korkutucu boyutu rakamlarla belgeledi.

Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin sadece karnını doyurabilmesi için gereken miktar (açlık sınırı) 36 bin 313 liraya yükselirken, barınma, ulaşım ve eğitim gibi tüm temel ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırı 108 bin 820 lira olarak hesaplandı.

ASGARİ ÜCRET UÇURUMU

Rapordaki en çarpıcı detaylar, gelirlerin temel ihtiyaçlar karşısındaki yetersizliği oldu. 28 bin 75 TL olan asgari ücret, açlık sınırının tam 8 bin 238 lira altında kaldı. En düşük emekli aylığı, sağlıklı beslenme için gereken tutarın (açlık sınırı) 16 bin 313 lira gerisine düştü. En düşük memur maaşı ise (61 bin 890 TL), yoksulluk sınırının ancak yüzde 56,8’ini karşılayabiliyor.

MUTFAKTA ET VE SÜT LÜKS OLDU

Beslenme sepetindeki en yüksek artış et, balık ve yumurta grubunda yaşandı. Dört kişilik bir ailenin aylık protein ihtiyacı için yapması gereken harcama 10 bin 792 liraya ulaştı. Süt ve süt ürünleri harcaması 7 bin 444 liraya çıkarken, taze meyve için ayrılması gereken bütçe 3 bin lirayı aştı.

BARINMA VE ULAŞIM GİDERLERI BEL BÜKÜYOR

Gıda dışındaki temel ihtiyaçların toplam maliyeti 72 bin lirayı geçti. Kiraların ve konut giderlerinin ortalama 21 bin liraya dayandığı Ankara bazlı araştırmada, ulaştırma harcamaları ise 17 bin 235 lira olarak kaydedildi. Son bir yılda yoksulluk sınırındaki toplam artış ise 29 bin 407 lira olarak hesaplanarak ekonomik tahribatın hızı gözler önüne serildi.

Kaynak: ANKA