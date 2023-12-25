Asgari ücretin açıklanmasına sayılı günler kaldı: Masadaki rakamlar ortaya çıktı
Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zammının belli olmasına sayılı günler kaldı. Kulislerde konuşulan rakam, son 30 yılın en büyük zam oranı olması nedeniyle dikkat çekti.
Yüksek enflasyon nedeniyle hayat pahalılığının her geçen gün arttığı Türkiye'de Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışanın beklediği yeni asgari ücret tutarını bu hafta açıklayacak.
Resmi açıklama için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık'ta kameralar karşısına geçeceği ileri sürülüyor.
Bugüne dek uzmanlar, ekonomik verileri de göz önünde bulundurarak tahminlerini kamuoyu ile paylaştı.
Tahminler genellikle 16 bin lira ile 18 bin lira arasında seyrediyor. Sendikalar, bahsi geçen tutarların yılın ilk aylarından itibaren eriyeceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
Diğer yandan yeni asgari ücretin belirlenmesiyle kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, isteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücretlinin rapor ücreti ve staj ücretleri gibi pek çok kalemde de değişiklik olacak.
Asgari ücrete yapılacak zam oranları ve olası asgari ücret tahminleri şu şekilde:
Yüzde 30: 14 bin 822 TL
Yüzde 35: 15 bin 392 TL
Yüzde 40: 15 bin 962 TL
Yüzde 45: 16 bin 532 TL
Yüzde 50: 17 bin 103 TL
Kaynak: Gazete Pencere