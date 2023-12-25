Asgari ücretin açıklanmasına sayılı günler kaldı: Masadaki rakamlar ortaya çıktı

Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zammının belli olmasına sayılı günler kaldı. Kulislerde konuşulan rakam, son 30 yılın en büyük zam oranı olması nedeniyle dikkat çekti.

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Asgari ücretin açıklanmasına sayılı günler kaldı: Masadaki rakamlar ortaya çıktı - Resim: 1

Yüksek enflasyon nedeniyle hayat pahalılığının her geçen gün arttığı Türkiye'de Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışanın beklediği yeni asgari ücret tutarını bu hafta açıklayacak.

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Asgari ücretin açıklanmasına sayılı günler kaldı: Masadaki rakamlar ortaya çıktı - Resim: 2

Resmi açıklama için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık'ta kameralar karşısına geçeceği ileri sürülüyor.

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Asgari ücretin açıklanmasına sayılı günler kaldı: Masadaki rakamlar ortaya çıktı - Resim: 3

Bugüne dek uzmanlar, ekonomik verileri de göz önünde bulundurarak tahminlerini kamuoyu ile paylaştı.

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Asgari ücretin açıklanmasına sayılı günler kaldı: Masadaki rakamlar ortaya çıktı - Resim: 4

Tahminler genellikle 16 bin lira ile 18 bin lira arasında seyrediyor. Sendikalar, bahsi geçen tutarların yılın ilk aylarından itibaren eriyeceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

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Asgari ücretin açıklanmasına sayılı günler kaldı: Masadaki rakamlar ortaya çıktı - Resim: 5

Diğer yandan yeni asgari ücretin belirlenmesiyle kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, isteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücretlinin rapor ücreti ve staj ücretleri gibi pek çok kalemde de değişiklik olacak.

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Asgari ücretin açıklanmasına sayılı günler kaldı: Masadaki rakamlar ortaya çıktı - Resim: 6

Asgari ücrete yapılacak zam oranları ve olası asgari ücret tahminleri şu şekilde:

Yüzde 30: 14 bin 822 TL

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Asgari ücretin açıklanmasına sayılı günler kaldı: Masadaki rakamlar ortaya çıktı - Resim: 7

Yüzde 35: 15 bin 392 TL

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Asgari ücretin açıklanmasına sayılı günler kaldı: Masadaki rakamlar ortaya çıktı - Resim: 8

Yüzde 40: 15 bin 962 TL

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Asgari ücretin açıklanmasına sayılı günler kaldı: Masadaki rakamlar ortaya çıktı - Resim: 9

Yüzde 45: 16 bin 532 TL

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Asgari ücretin açıklanmasına sayılı günler kaldı: Masadaki rakamlar ortaya çıktı - Resim: 10

Yüzde 50: 17 bin 103 TL

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Asgari ücretin açıklanmasına sayılı günler kaldı: Masadaki rakamlar ortaya çıktı - Resim: 11

Kaynak: Gazete Pencere

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