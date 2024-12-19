Asgari Ücrete Zamda Nefesler Tutuldu: Tepki Gelince İlk Rakamı Açıklama Kararı Aldılar! TÜRK-İŞ'ten 180 Derecelik Dönüş

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı sona erdi, gözler asgari ücretin ne zaman açıklanacağına çevrildi. Son toplantıdan herhangi bir rakam çıkmazken, gözler bu kez de TÜRK-İŞ’e çevrildi.

TÜRK-İŞ tarafından yapılan son açıklamada asgari ücret talebine ilişkin saat verilerek “Saat 16. 00’da rakamı açıklayacağız” denildi.

İŞVERENE, HÜKÜMETE SORUN' DEMİŞTİ, KARARINDAN ÇABUK VAZGEÇTİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı sonrasında açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, şunları söylemişti:

"Biz parayı veren değiliz. Biz rakam söylersek bu işin altından kalkamayız. Artık milleti beklentiye sokmanın bir anlamı yok. Milletin beklentilerini ortaya koyup kamuoyuna açıklamaları lazım. Komisyonun bunda büyük sorumluluğu var, hem hükümetimizin, Çalışma Bakanımızın hem işverenimizin hem de TÜRK-İŞ olarak bizim. Bu sorumluluğu şimdiye kadar taşıdık, bundan sonra da taşıyacağız. Rakamı gidin ya hükümete ya da işverene sorun."









Kaynak: Haber Merkezi